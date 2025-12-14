Maduro propone a la ALBA crear misión especial para ayudar a Cuba en su crisis eléctrica

Caracas, 14 dic (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso este domingo a la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA) crear una misión internacional de apoyo a Cuba en la grave crisis eléctrica que atraviesa desde mediados de 2024 por las frecuentes averías en las centrales térmicas cubanas.

«He comunicado a las delegaciones de nuestros nueve países, una propuesta que hemos venido trabajando para, en el espíritu de la Misión Milagro, compañero presidente (Miguel) Díaz-Canel, crear una misión especial de energía y electricidad del ALBA», señaló el mandatario en la XXV Cumbre del bloque, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro indicó que esta misión buscará apoyar de «manera extraordinaria» y especial al pueblo de Cuba en su lucha «contra el bloqueo y la afectación de todos los temas de energía y electricidad».

«Sería (la) Misión Internacional de Energía y Electricidad de Apoyo Especial para el Pueblo de Cuba», explicó, sin ofrecer mayores detalles de lo que comprende este apoyo.

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, apoyó esta iniciativa del mandatario venezolano y dijo, en un mensaje en X, que constituye una nueva demostración de «la esencia de la Alianza como mecanismo que pone en el centro de su quehacer la solidaridad y la cooperación entre pueblos hermanos».

Cuba atraviesa una grave crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías en las centrales térmicas cubanas, que operan con un pésimo estado técnico y con décadas acumuladas de explotación, y la falta de divisas para importar el combustible para producir energía.

Esta situación provoca largos apagones de 20 horas y más en distintas zonas y conlleva a la paralización de muchas actividades de la vida diaria y económica de la isla.

Expertos independientes señalan que esta crisis energética responde a una infrafinanciación crónica del sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959. El problema es estructural y no hay salida posible a corto o medio plazo, agregan.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de ocasionar una «asfixia energética» a la isla.

Los apagones lastran la economía, que se ha contraído un 11 % en los últimos cinco años, y han sido el detonante de protestas sociales. EFE

