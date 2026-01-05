Maduro y su esposa volverán a comparecer ante el juez el 17 de marzo

Nueva York, 5 ene (EFE).- El juez federal Alvin Hellerstein, al frente del caso contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, ordenó este lunes que la próxima comparecencia tenga lugar el 17 de marzo.

El magistrado decretó la fecha de la segunda audiencia de Maduro y Flores ante una corte estadounidense después de que ambos compareciesen, dos días después de ser trasladados a Estados Unidos, ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY).

La primera comparecencia, que duró menos de una hora, fue más un procedimiento legal necesario antes de que se inicie el juicio.

En esta visita a la corte, Maduro y Flores se declararon no culpables de los cargos de los que se les acusa, entre ellos conspiración por narcoterrorismo y por posesión de artefactos destructivos.

La acusación, presentada originalmente en 2020, fue ampliada en los últimos día y se incluyó a la primera dama, que antes no figuraba en los cargos. Flores está señalada por presunta implicación en la coordinación de reuniones y la logística de la red.

El pasado sábado, fuerzas estadounidenses entraron en Venezuela y detuvieron a Maduro y a Flores en Caracas para trasladarlos a Nueva York y que rindiesen cuentas antes la justicia del país.

El SDNY es uno de los tribunales más influyentes del país, con jurisdicción sobre Manhattan y Wall Street y competencia en casos de terrorismo, narcotráfico internacional, fraude financiero y crimen organizado. EFE

