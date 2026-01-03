Mamdani defiende eliminar dos órdenes contra el antisemitismo ante críticas de Israel

2 minutos

Washington, 2 ene (EFE).- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, defendió este viernes su decisión de no renovar dos órdenes ejecutivas relacionadas con el antisemitismo, una medida que ha provocado críticas de organizaciones judías locales y una dura reacción del Gobierno israelí.

Mamdani, que asumió el cargo el jueves, dejó sin efecto ese mismo día dos decretos firmados por su antecesor, Eric Adams: uno que adoptaba una definición amplia de antisemitismo basada en la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA) y otro que prohibía a empleados municipales participar en el movimiento de boicot, desinversión y sanciones (BDS) contra Israel.

En una comparecencia ante la prensa, el nuevo alcalde aseguró que su Administración combatirá «sin descanso el odio y la división» y afirmó que luchará contra el antisemitismo mediante la financiación de programas de prevención de delitos de odio y la promoción de la convivencia, aunque evitó detallar los motivos concretos de la revocación de las órdenes.

El Gobierno israelí había reaccionado al actuar del nuevo alcalde con dureza y afirmó que Mamdani «muestra su verdadera cara» al eliminar la definición IHRA y levantar las restricciones al boicot a Israel, calificando la medida como «gasolina antisemita sobre un fuego abierto».

La relación entre el alcalde y Israel ya era tensa desde su victoria electoral, debido a sus críticas al Gobierno de Benjamín Netanyahu y su apoyo al pueblo palestino durante la ofensiva en Gaza.

Varias organizaciones judías, entre ellas la UJA-Federation de Nueva York y el Consejo de Relaciones Comunitarias Judías, criticaron la decisión por eliminar lo que consideran protecciones clave contra el antisemitismo, aunque valoraron que Mamdani mantuviera otras medidas impulsadas por Adams, como la Oficina del Alcalde para Combatir el Antisemitismo y las restricciones a protestas cerca de lugares de culto. EFE

dte/rrt