Mamdani firma órdenes ejecutivas a favor del consumidor y contra las tarifas ocultas

3 minutos

Nueva York, 5 dic (EFE).- El alcalde de Nueva York, Zohram Mamdani, firmó este lunes dos órdenes ejecutivas en apoyo a los consumidores, para combatir las tarifas ocultas que «se han infiltrado en casi todas partes» y los «engaños en suscripciones», que ordenan al Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP) garantizar el cumplimiento de la ley.

De acuerdo con Mamdani, las «tarifas basura» y los «trucos y trampas» en las suscripciones están haciendo que los bienes y servicios sean menos asequibles para los neoyorquinos.

La orden ejecutiva señala que muchas empresas siguen engañando a neoyorquinos y que a menudo se ocultan hasta después de tomar la decisión de la compra y se han infiltrado en todas partes, desde gimnasios y entradas a conciertos, hasta reservas de aerolíneas.

«En medio de una crisis de asequibilidad que ya está obligando a los neoyorquinos a abandonar su ciudad, estas prácticas engañosas ejercen aún más presión sobre los presupuestos familiares. Esta orden ejecutiva restablece lo que siempre debió ser: transparencia en los precios, rendición de cuentas de las empresas y pleno cumplimiento de la ley», indicó el alcalde.

Mamdani hizo el anuncio en conferencia de prensa junto a la fiscal general del estado, Letitia James.

La orden ejecutiva crea un grupo de trabajo para impulsar la lucha contra las tarifas basura y ordena al DCWP a vigilar su cumplimiento así como a considerar y tomar las medidas contra esta conducta de las empresas.

Contra las trampas en las suscripciones, establece que se utilizarán todas las herramientas y autoridades del DCWP para poner fin a las prácticas de suscripción ilegal e igualmente ordena a la agencia vigilar, investigar, hacer cumplir las leyes y hacer recomendaciones al Ayuntamiento.

Igualmente deberá coordinar con otras agencias, entre éstas la Fiscalía General, para garantizar el cumplimiento de la orden ejecutiva.

Destacó el alcalde que las empresas utilizan una variedad de prácticas engañosas para atrapar a los clientes en suscripciones no deseadas, incluidas las llamadas «pruebas gratuitas».

Luego, según el funcionario, se convierten automáticamente en planes de pagos, agregan tarifas, disfrazan suscripciones como compras únicas, incluyen las suscripciones con otros servicios para que los consumidores no se den cuenta de que están pagando más y además hacen que las cancelaciones sean difíciles.

Mamdani destacó además que las tarifas basura no sólo perjudican a los consumidores, sino que también perjudican a las empresas honestas.

«Por años mi oficina ha estado luchando, responsabilizando a las empresas por aprovecharse de los consumidores y devolviendo millones de dólares a quienes fueron estafados», indicó además la fiscal James.EFE

rh/jco/gad