Mamdani gana la alcaldía de Nueva York en gran noche electoral para los demócratas

5 minutos

Nueva York eligió el martes al izquierdista musulmán Zohran Mamdani como su nuevo alcalde y los demócratas ganaron dos importantes gobernaciones estatales, una advertencia temprana al presidente Donald Trump antes de las elecciones intermedias de 2026.

La victoria de Mamdani ocurre en medio de feroces ataques a sus políticas y a su confesión religiosa por parte del republicano Trump, las élites empresariales y los medios conservadores.

Los demócratas también ganaron en las contiendas de los estados de Virginia y Nueva Jersey, un resultado que sugiere un cambio en el ánimo político del país, que en 2026 irá a las urnas con el control del Congreso en juego.

«Los demócratas están derrotando a Donald Trump y a los extremistas republicanos en todo el país», dijo en la red social X el congresista líder de esa minoría, Hakeem Jeffries. «El Partido Demócrata está de vuelta», agregó.

Trump se sacudió del revés electoral republicano desde su plataforma Truth Social.

«‘Trump no estaba en la boleta y el cierre del gobierno fueron las dos razones por las que los republicanos perdieron las elecciones esta noche’, según encuestadores», escribió el presidente.

Mamdani, legislador estatal de Nueva York por Queens, se autodenomina socialista e hizo campaña prometiendo reducir los costos de vida para los neoyorquinos de a pie.

Nacido en Uganda en una familia de origen indio y naturalizado estadounidense, Mamdani era virtualmente desconocido antes de ganar la nominación demócrata frente al exgobernador Andrew Cuomo, a quien volvió a vencer este martes.

El político de solo 34 años ganó apoyo a través de su estilo personal informal, su destreza en las redes sociales y una enorme campaña de contacto directo.

«La próxima y última parada es el Ayuntamiento», dijo Mamdani en un video publicado en X que muestra las puertas de un tren del metro abriéndose en la estación que va al edificio sede de la Alcaldía.

Trump había hecho una intervención de última hora al calificar a Mamdani -quien será el primer alcalde musulmán de Nueva York al asumir su cargo en enero- de «enemigo de los judíos».

«¡Cualquier judío que vote por Zohran Mamdani (…) es un estúpido!», escribió Trump el martes en Truth Social.

Figuras del mundo empresarial, incluyendo a Bill Ackman, atacaron ruidosamente a Mamdani y canalizaron dinero hacia sus rivales, mientras que medios conservadores, incluyendo The New York Post, fueron críticos con su campaña.

La participación en las elecciones fue alta este año, con 1,45 millones de votos hasta las 15H00 hora local (20H00 GMT), más que el número total de votantes en las elecciones de 2021.

– Demócratas ganan en Nueva Jersey y Virginia –

Si bien Mamdani ha acaparado los titulares, las elecciones a la gobernación de Nueva Jersey y Virginia también son indicadores del clima político estadounidense, casi diez meses después del regreso de Trump a la Casa Blanca.

La congresista demócrata Mikie Sherrill ganó el martes los comicios a la gobernación de Nueva Jersey, según proyectaron medios estadounidenses.

Sherrill, una expiloto de la Marina que se apoyó en sus credenciales de seguridad nacional, derrotó al empresario republicano y exasambleísta estatal Jack Ciattarelli.

Y en Virginia, la demócrata Abigail Spanberger fue elegida gobernadora del estado.

Spanberger, exagente de la CIA de 46 años, era la gran favorita en las encuestas para convertirse en la primera mujer gobernadora de este estado de la costa este, dirigido por el republicano Glenn Youngkin en los últimos cuatro años.

En la otra punta del país, los californianos votaban sobre la redistribución de distritos electorales, lo que favorecería al Partido Demócrata, en respuesta a una iniciativa similar impulsada por Trump en Texas.

«Todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero el futuro parece un poco más brillante», reaccionó el expresidente demócrata Barack Obama.

– «Enfrentamiento político» –

El ascenso improbable de Mamdani destaca el debate dentro del Partido Demócrata sobre un futuro centrista o izquierdista, con algunas figuras nacionales prominentes ofreciendo solo respaldos tibios a Mamdani antes de las votaciones.

Andrew Cuomo, exgobernador y rival de Mamdani, dijo que había «una guerra civil en el Partido Demócrata».

«Hay una izquierda radical extrema, dirigida por socialistas, que desafía a lo que ellos llamarían demócratas moderados. Yo soy un demócrata moderado», declaró Cuomo después votar.

El profesor de ciencias políticas de la Universidad de Syracuse, Grant Reeher, afirmó que una victoria de Mamdani provocaría un «enfrentamiento» con el presidente.

«Trump tratará a la ciudad de Nueva York de manera más agresiva», sostuvo.

