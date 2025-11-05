Mamdani gana la alcaldía de Nueva York en una gran noche electoral para los demócratas

afp_tickers

5 minutos

Nueva York eligió el martes al izquierdista musulmán Zohran Mamdani como su nuevo alcalde y los demócratas ganaron dos importantes gobernaciones estatales, una advertencia temprana al presidente Donald Trump antes de las elecciones legislativas de medio mandato en 2026.

La victoria de Mamdani ocurre en medio de feroces ataques a sus propuestas políticas y a su confesión religiosa por parte del presidente republicano, las élites empresariales y los medios conservadores.

Los demócratas también ganaron las gobernaciones en Virginia y Nueva Jersey, resultado que esboza un cambio en el ánimo político del país, que en 2026 irá a las urnas con el control del Congreso en juego.

Mamdani, legislador estatal de Nueva York por Queens, se autodenomina socialista.

En un bar de Brooklyn en la noche del martes, un grupo de seguidores de Mamdami estalló de alegría cuando empezaron a conocerse los resultados.

Para Michelle Dimuzio, de 37 años, lo que caló más hondo fue la promesa de Mamdani de hacer la vida para los neoyorquinos más asequible, la principal de su campaña.

«Se mantiene fiel a su mensaje», defiende Dimuzio, y «no trae simplemente el típico mensaje político».

– «Derrotar» a Trump –

El alcalde electo de 34 años, el más joven en ocupar el cargo en más de un siglo, dijo el martes que su triunfo muestra el camino para «derrotar» al presidente Trump.

«Si alguien puede mostrar a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer», dijo Mamdani en un discurso de victoria. «En este momento de oscuridad política, Nueva York será la luz», agregó.

Nacido en Uganda en una familia de origen indio y naturalizado estadounidense, Mamdani era virtualmente desconocido antes de ganar la nominación demócrata frente al exgobernador Andrew Cuomo, a quien volvió a vencer el martes.

La participación fue alta en las elecciones de este año, con 2,06 millones de votos, más que en los comicios de 2021.

– «Desafío» de izquierda –

Trump había hecho una intervención de última hora en medio de los comicios para calificar a Mamdani, que asumirá su cargo en enero, de «enemigo de los judíos» y llamó «estúpido» a quien votara por él.

Horas después, incluso el ministro israelí de la Diáspora, Amichai Chikli, tildó al alcalde electo de «partidario» del grupo islamista Hamás.

Chikli añadió que las opiniones de Mamdani «no distan mucho de las de los fanáticos yihadistas que, hace 25 años, asesinaron a 3.000 de sus propios ciudadanos», en referencia a los atentados perpetrados por Al Qaida el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.

Tras conocer los resultados, Trump se sacudió del revés electoral republicano.

«‘Trump no estaba en la boleta y el cierre del gobierno fueron las dos razones por las que los republicanos perdieron las elecciones esta noche’, según encuestadores», escribió en su plataforma Truth Social.

También figuras del mundo empresarial, incluyendo al famoso gestor de fondos Bill Ackman, atacaron ruidosamente a Mamdani y canalizaron dinero hacia sus rivales, mientras medios conservadores fueron críticos con su campaña.

El ascenso improbable de Mamdani destacó, además, un debate dentro del Partido Demócrata sobre un futuro centrista o izquierdista, con algunas figuras nacionales prominentes ofreciendo solo respaldos tibios a Mamdani antes de las votaciones.

Cuomo, exgobernador y rival de Mamdani, dijo que había «una guerra civil en el Partido Demócrata».

«Hay una izquierda radical extrema, dirigida por socialistas, que desafía a lo que ellos llamarían demócratas moderados. Yo soy un demócrata moderado», declaró después de votar.

– Victoria en Nueva Jersey, Virginia y California –

Si bien Mamdani ha acaparado los titulares, las elecciones a la gobernación de Nueva Jersey y Virginia también son indicadores del clima político, casi diez meses después del regreso de Trump a la Casa Blanca.

La congresista demócrata Mikie Sherrill ganó la gobernación de Nueva Jersey, según proyectaron medios estadounidenses.

Sherrill, una expiloto de la Marina que se apoyó en sus credenciales de seguridad nacional, derrotó al empresario republicano y exasambleísta estatal Jack Ciattarelli, respaldado por Trump.

Y en Virginia, la demócrata Abigail Spanberger fue elegida gobernadora del estado.

Spanberger, exagente de la CIA de 46 años, era la gran favorita en las encuestas para convertirse en la primera mujer gobernadora de este estado de la costa este, dirigido por el republicano Glenn Youngkin en los últimos cuatro años.

En otra victoria significativa para los demócratas, los votantes de California también aprobaron una propuesta para rediseñar los distritos electorales en un intento por neutralizar los esfuerzos de manipulación electoral ordenados por Trump en otros estados, que le habrían dado ventaja en las legislativas de 2026.

«Todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero el futuro parece un poco más brillante», reaccionó el expresidente demócrata Barack Obama.

gw-bur/sms/atm/mel/mr/ad/db/mvl/cjc/arm/jvb/mr/mel