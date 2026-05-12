Mamdani presenta presupuesto balanceado en N.York con ayuda estatal y recortes a agencias

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Nueva York, 12 may (EFE).- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó este martes un presupuesto de 124.700 millones de dólares para el próximo año fiscal, respaldado por financiación estatal y recortes en distintas agencias municipales, con los que busca hacer frente a un déficit de más de 12.000 millones de dólares que atribuye a la anterior administración.

Las medidas aplicadas en las distintas agencias municipales, que incluyeron la designación de un responsable de ahorro para reducir la brecha fiscal 2026-2027, han generado 1.770 millones de dólares, según la administración municipal.

Entre ellas figura el aplazamiento de la aplicación de una ley estatal que obliga a reducir el número de alumnos por clase, tras un acuerdo con la gobernadora Kathy Hochul, lo que ha supuesto un ahorro de 500 millones de dólares.

El presupuesto no contempla incrementos en los impuestos a la propiedad, una medida rechazada por el Concejo municipal.

La crisis fiscal llevó al alcalde a retrasar la presentación del presupuesto del 1 de mayo hasta este martes, a la espera de la ayuda solicitada al Estado y a la legislatura estatal para afrontar el déficit, el mayor desde la Gran Recesión, según la administración local.

El Gobierno estatal ha aprobado una financiación de 8.000 millones de dólares en dos años, lo que permitirá mantener servicios de educación, seguridad pública, infraestructuras, programas básicos y avanzar en la ampliación de los cuidados infantiles universales, según la gobernadora.

El plan incluye además un nuevo impuesto a viviendas de lujo utilizadas como segundas residencias, valoradas en más de cinco millones de dólares, con el que se prevé recaudar unos 500 millones de dólares.

Mamdani había defendido la creación de un impuesto a grandes fortunas y empresas, una propuesta rechazada por Hochul, aunque ambas partes acordaron el gravamen a viviendas de lujo.

El nuevo presupuesto no incluye subidas del impuesto a la propiedad, según indicó el propio alcalde.

«Esto es lo que hicimos: buscamos ahorros y exigimos una mayor eficiencia en todas las áreas del gobierno municipal. Trabajamos con Albany y logramos miles de millones en nueva financiación», afirmó Mamdani.

El alcalde anunció que trabajará con el Concejo municipal para reducir el Crédito Fiscal para Entidades de Transferencia (PTET), que beneficia principalmente a grandes contribuyentes, lo que podría generar otros 68 millones de dólares.

El presupuesto incluye 4.000 millones de dólares para vivienda asequible, dentro de los que se contempla la creación de ‘Little Apple’, la primera guardería para hijos de trabajadores municipales, con 2,3 millones de dólares en 2027 y dos millones en 2028, además de 40 millones para cuidado infantil.

También contempla 20,5 millones de dólares para apoyo a vendedores ambulantes, junto con inversiones en seguridad, bibliotecas, justicia económica, protección laboral, salud y limpieza urbana.

Estos fondos se destinarán al Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda, que recibirá además 500 millones adicionales en 2031.

Otros 500 millones de dólares irán a la Autoridad de Vivienda de Nueva York (NYCHA) en 2028 para renovaciones, lo que permitirá rehabilitar y modernizar miles de viviendas junto a inversiones ya previstas.

El presupuesto deberá ser aprobado por el Concejo municipal, que celebrará audiencias públicas en las próximas semanas, según informó su presidenta, Julie Menin, y la presidenta del Comité de Finanzas, Linda Lee, quienes destacaron el enfoque del plan en el ahorro sin aumento de impuestos ni uso de reservas. EFE

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