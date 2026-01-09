Mangione regresa a la corte federal de Manhattan para una audiencia sobre cargos clave

2 minutos

Nueva York, 9 ene (EFE).- Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en diciembre de 2024, regresa este viernes a los juzgados para una audiencia en Manhattan donde se espera que se debatan mociones clave de su defensa antes de que tenga lugar su juicio federal, previsto para 2026.

Mangione, de 27 años, fue arrestado cinco días después del homicidio en un McDonald’s de Altoona, Pensilvania.

El acusado se encuentra ahora en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, y se ha declarado no culpable de los cargos estatales relacionados con el homicidio, que podrían costarle entre 25 años y cadena perpetua, así como de los cargos federales -relacionados con asesinato, armas y acoso-, por los cuales podría enfrentar la pena de muerte.

Al margen, Mangione tiene otro caso abierto en Pensilvania.

En la audiencia de este viernes, se espera que la defensa presente argumentos para que se desestime el cargo de asesinato con arma de fuego que permitiría al Gobierno federal solicitar la pena de muerte.

Será la primera comparecencia de Mangione en un tribunal federal desde que se declaró inocente de los cargos de asesinato y acoso en abril de 2025.

Al igual que en otras ocasiones, sus simpatizantes se congregaron hoy cerca de la corte de Manhattan, algunos con disfraces y señales de apoyo para mostrarle respaldo durante la audiencia. También se espera una protesta contra la pena de muerte frente al tribunal.

Los abogados sostienen que los cargos relacionados con acoso que completan la acusación federal no son delitos violentos, un requisito legal para que el homicidio sea considerado para pena capital.

Mangione también busca que se excluya la evidencia obtenida, según su defensa, de manera «ilegal» durante su arresto, incluyendo el contenido de la mochila que llevaba consigo al ser detenido.

Por su parte, la Fiscal General de EE. UU., Pam Bondi, ha insistido que el Departamento de Justicia busca la pena de muerte. EFE

syr-jco/rod

(foto) (vídeo)