Manifestaciones en Israel para la liberación de los rehenes en Gaza

Manifestantes salieron el domingo a las calles de varias ciudades de Israel para pedir al gobierno el fin de la guerra en la Franja de Gaza y un acuerdo para liberar a los rehenes aún cautivos en el territorio palestino.

Una inmensa bandera israelí con los retratos de los secuestrados fue desplegada en la denominada «plaza de los rehenes» en Tel Aviv, convertida en lugar de congregación desde el inicio de la guerra, que estalló el 7 de octubre de 2023 con el ataque sin precedentes de Hamás en Israel.

Las movilizaciones tienen lugar mientras Israel se prepara para tomar el control de Ciudad de Gaza y los campos de refugiados vecinos con el objetivo declarado de derrotar al movimiento islamista palestino y liberar a los rehenes secuestrados el 7 de octubre.

Este anuncio suscitó miedo en las familias de los rehenes, que temen que en la operación mueran sus seres queridos, y exigen un acuerdo negociado para la liberación de todos los cautivos.

Varias carreteras importantes fueron bloqueadas, como la autopista que une Tel Aviv con Jerusalén, donde los manifestantes quemaron neumáticos y provocaron retenciones, según constataron fotógrafos de AFP.

– «Presionen a Hamás» –

El domingo, primer día de la semana en Israel, se observó una notable reducción de la actividad en las calles de Jerusalén y otras ciudades.

En la mañana, decenas de personas pedían frente a la residencia de Netanyahu en Jerusalén, «terminar la guerra» y «traer a todos [los rehenes] de vuelta».

En Tel Aviv, cientos de personas, también con retratos de los secuestrados, banderas israelíes y pancartas amarillas (el color símbolo de los rehenes), comenzaron a congregarse en la «plaza de los rehenes», donde se celebrará una manifestación a última hora de la tarde.

«Estamos haciendo todo lo posible para traerlos de vuelta (…) Podemos tener desacuerdos, pero la verdad es que todo el pueblo de Israel quiere que nuestros hermanos y hermanas regresen a casa», declaró en esta plaza el presidente israelí, Isaac Herzog.

«Quiero decirles a las familias afligidas y preocupadas: estamos con ustedes», añadió. «Y quiero decirle al mundo: (…) Presionen a Hamás».

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, principal grupo de familiares de los cautivos, así como la oposición y una parte del sector económico y sindical convocaron para este domingo una huelga de solidaridad con los rehenes.

El Foro aseguró en un comunicado que «cientos de miles de ciudadanos israelíes paralizarán hoy el país con una reivindicación clara: traigan de vuelta a los 50 rehenes, pongan fin a la guerra».

«Si no los traemos de vuelta ahora, los perderemos para siempre», alertó.

– «Una recompensa para el enemigo» –

Partidarios de Netanyahu y de la extrema derecha criticaron duramente el movimiento. «Bloquear las principales carreteras de Israel y perturbar la vida de los ciudadanos es un grave error y una recompensa para el enemigo», lamentó el ministro de Cultura, Miki Zohar.

La policía israelí indicó que se habían desplegado «miles de policías y soldados de las fuerzas de seguridad fronterizas» por todo el país y advirtió que «no tolerará ningún disturbio del orden público».

Entre los 251 rehenes capturados en el ataque del 7 de octubre, 49 siguen cautivos en Gaza, de los cuales 27 habrían fallecido, según el ejército israelí.

Tras 22 meses de guerra, Netanyahu se ve confrontado a una fuerte presión en Israel y a nivel internacional para traer a los rehenes y poner fin a la guerra en la Franja, devastada por el conflicto y donde más de 2 millones de palestinos están amenazados de «hambre generalizada», según la ONU.

El ataque del 7 de octubre causó la muerte de 1.219 personas en el lado israelí, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP a partir de datos oficiales.

La operación israelí en Gaza ya ha causado 61.897 muertos, sobre todo civiles, según los datos del Ministerio de Salud del territorio, considerados fiables por la ONU.

