Manifestaciones en varias ciudades de Italia contra la guerra y el Gobierno de Meloni

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Roma, 14 mar (EFE).- Varias manifestaciones recorrieron este sábado ciudades de Italia como Roma, Milán o Turín (norte) en contra de la guerra en Oriente Medio, el Gobierno de Giorgia Meloni y el próximo referéndum sobre la reforma judicial, una cita que sindicatos y oposición plantean como un plebiscito contra la primera ministra.

La principal movilización, convocada por sindicatos de base y colectivos estudiantiles, recorrió el centro de la capital italiana bajo el lema «No al Gobierno de Meloni, no a la guerra, no al referéndum».

Durante la marcha, en la que se vieron banderas de Palestina, Cuba y Venezuela, los manifestantes corearon consignas contra Meloni, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

A falta de cifras oficiales, los organizadores estimaron en 20.000 el número de participantes en Roma.

Entre los eslóganes más repetidos figuraron mensajes como «Fuera las manos de Irán» o «Defender Cuba socialista», en protesta contra lo que denominan agresiones imperialistas.

El sindicato Unión Sindical de Base (USB) denunció en un comunicado la «economía de guerra» y el militarismo de un Ejecutivo que, a su juicio, «no es capaz de garantizar un desarrollo equilibrado ni empleo estable».

Por su parte, el Gobierno italiano ha reiterado esta semana que no participa ni participará en un conflicto contra Irán, subrayando que su prioridad es la desescalada y la protección de sus ciudadanos en la región.

La jornada de protesta, extendida a localidades como Bolonia, Turín y Milán, coincide con el inicio de la última semana de campaña para el referéndum de los días 22 y 23 de marzo sobre la reforma de la Justicia, a la que la oposición se opone al considerar que debilita la independencia judicial.

La iniciativa propone separar las carreras de jueces y fiscales para impedir que alternen funciones, y crear dos Consejos Superiores de la Magistratura distintos cuyos miembros serían elegidos por sorteo, entre otras cosas.

Pese a que los sindicatos y la oposición han convertido la cita en una votación sobre su gestión, Meloni ha pedido no interpretar la consulta como un plebiscito personal y ha asegurado que no dimitirá aunque la reforma sea rechazada.

Como acto de protesta, manifestantes en Roma quemaron un cartel de la mandataria junto al ministro de Justicia, Carlo Nordio, representado con un bozal.

También se quemó una fotografía de Meloni estrechando la mano a Netanyahu con la frase: «No a vuestro genocidio, 75.000 civiles asesinados, 2 millones de desplazados».EFE

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