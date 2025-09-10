María Corina Machado condena el asesinato de Charlie Kirk y se solidariza con la familia

2 minutos

Caracas, 10 sep (EFE).- La líder opositora venezolana María Corina Machado condenó el asesinato este miércoles del comentarista conservador estadounidense Charlie Kirk, víctima de un disparo en el cuello, y expresó su solidaridad con la familia y el resto de sus allegados, así como con el país norteamericano en general.

En un mensaje publicado en X tanto en inglés como en español, Machado indicó que se trata de «un acto monstruoso que debe ser repudiado por todos los ciudadanos del mundo».

En ese sentido, afirmó que «el pilar de una sociedad democrática es el derecho sagrado a la libertad de expresión y al pluralismo político».

La exdiputada dijo que sus «oraciones y las de millones de venezolanos están con Charlie Kirk, su familia, sus colegas y amigos», y expresó sus «más sentidas condolencias al pueblo de los Estados Unidos».

Kirk, de 31 años, fue asesinado mientras participaba en un evento en el campus de la Universidad Utah Valley (UVU) frente a centenares de personas.

El activista, estrecho aliado del presidente Donald Trump, fue trasladado en estado crítico al hospital de Timpanogos, en la ciudad de Oren, pero el propio mandatario estadounidense anunció su fallecimiento.

Casado y padre de dos hijos, Kirk era un activista, escritor y comentarista conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una organización estudiantil que promueve los valores conservadores.

Solía participar en debates universitarios en el que confrontaba sus ideas con las de estudiantes progresistas.

Kirk prestó además su apoyo a Trump en varios de sus mítines de campaña electoral del año pasado y estuvo presente en la ceremonia de investidura del hoy presidente.

El mandatario ordenó ondear a media asta las banderas del país «en honor a Charlie Kirk», a quien consideró «un verdadero gran patriota estadounidense».EFE

csm/lb/gpv

(foto)