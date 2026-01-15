María Corina Machado llega a la Casa Blanca para un almuerzo con Donald Trump

Washington, 15 ene (EFE).- La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, llegó este jueves a la Casa Blanca para un almuerzo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, menos de dos semanas después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Según la agenda oficial del mandatario estadounidense, el almuerzo se celebrará a las 12:30 hora de Washington (17:30 GMT) en un comedor privado de la residencia presidencial y se desarrollará a puerta cerrada, sin acceso para la prensa. EFE

