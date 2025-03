Marc Márquez lo vuelve a ganar todo y hace historia para el motociclismo español

2 minutos

Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 17 mar (EFE).- Marc Márquez lo volvió a hacer en el Gran Premio de la República Argentina de MotoGP que se disputó en el circuito de Termas de Río Hondo, en donde lo ganó todo, la ‘pole position’, la carrera ‘sprint’ y el gran premio, para hacer historia en el motociclismo español al igualar a triunfos con un mito como Ángel Nieto.

Nadie duda a estas alturas de la temporada, apenas dos grandes premios después de los veintidós que se van a tener que disputar, que Marc Márquez conseguirá muchas victorias más, pero con la de Argentina logró ponerse al mismo nivel de Ángel Nieto, hasta la fecha el piloto más laureado del motociclismo español.

Marc Márquez ha logrado 10 victorias en los 125 c.c., 16 en Moto2 y 64 en MotoGP, lo que le iguala con Ángel Nieto en España y le sitúa tercero en el cómputo mundial, sólo superado por los italianos Giacomo Agostini (123) y Valentino Rossi (115).

Esta vez dio la impresión de que a Marc Márquez le ‘costó’ algo más superar a su hermano, Alex, quien supo aprovechar a la perfección el error de su familiar en una apurada de frenada en la que entró colado, pero cuando todo parecía apuntar a que el ocho veces campeón se iba a conformar con la segunda posición, decidió pasar al ataque.

No lo tuvo fácil Marc Márquez, hasta que se ‘percató’ de que Alex también se estaba sufriendo con el neumático y ese fue el ‘click’ que le hizo saltar para atacarlo y lograr la segunda victoria consecutiva de la temporada, en realidad la cuarta, pues a los triunfos en grandes premios hay que sumar las ‘sprint’.

Poco a poco va quedando claro que el mundial de MotoGP 2025 va a tener neto color español y hasta familiar, pues la superioridad que están mostrando los hermanos Márquez no parece tener, por ahora, a nadie que pueda ser el revulsivo a su rendimiento.

La siguiente cita del mundial de motociclismo será el Gran Premio de las Américas en el circuito de Austin y, desde luego, ese no será el escenario más apropiado para batir al mayor de los Márquez, que tiene en COTA (Circuit Of The Americas), uno de sus trazados talismán, junto al alemán de Sachsenring.

Aunque no ganó, la segunda plaza conseguida por el español Manuel González (Kalex) le mantiene líder de la categoría de Moto2 a pesar de la victoria del británico Jake Dixon (Boscoscuro), como también José Antonio Rueda (KTM) en Moto3, que vio la primera victoria de la temporada de Ángel Piqueras (KTM). EFE

JLL-fc