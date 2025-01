Marc Torices, en Angulema con ‘Cornelius’: «Hacer cómics es una cosa casi autodestructiva»

4 minutos

Nerea González

París, 29 ene (EFE).- Marc Torices ni esperaba ni aspiraba al éxito cuando se puso a compilar ocho años de trabajo en ‘La alegre vida del triste perro Cornelius’. Más bien al contrario, considera que hacer cómics en España es una cosa «casi autodestructiva», aunque a él le haya llevado a una de las mecas de su industria en Europa.

No se ha podido registrar su suscripción. Por favor, inténtalo de nuevo. Casi hemos terminado... Necesitamos confirmar su dirección de correo electrónico. Para completar el proceso de suscripción, por favor pulse sobre el enlace del correo que acabamos de enviarle. Noticias en los medios suizos sobre España e Hispanoamérica: cada semana en su bandeja de entrada Al registrarse, recibirá un paquete de bienvenida y hasta seis actualizaciones al año. Autorizo el tratamiento de mis datos para el boletín de SWI swissinfo.ch. Suscríbase gratis

«Es sorprendente, una cosa muy emocionante», explicó en una entrevista con EFE en la antesala de viajar hacia Francia, donde este dibujante, nacido en Barcelona en 1989, competirá este fin de semana por la Fauve d’or del Festival Internacional del Cómic de Angulema (uno de los más importantes del mundo), junto a otros 43 aspirantes.

Pero para él ha sido algo inesperado porque ‘Cornelius’ nació como un «proyecto muy personal», del que le «daba igual si tenía cabida comercial». Ni siquiera era un libro en sus inicios, sino entregas sueltas que luego acabaron por convertirse en una gran historia de 400 páginas, en forma de falsa antología.

Con un humor muy negro y una gran variedad de estilos estéticos, ‘La alegre vida del triste perro Cornelius’ trata sobre un can que ejerce de empleado de mantenimiento en un gimnasio, de carácter inocente y pusilánime y constantemente machacado por jefes, supuestos amigos y conocidos.

Tiene el premio a Mejor Obra de Autoría Española del 42º Salón Internacional del Cómic de Barcelona ya en el currículum, pero Torices no se hace excesivas esperanzas con lograr la Fauve d’or -los premios son algo muy «azaroso», opina, y pensar en ellos le resulta un «gasto psíquico muy grande»-, aunque reconoce que le haría «mucha ilusión».

Él fue a Angulema por primera vez con 23 años y por aquel entonces solo podía soñar con llegar a formar parte del festival francés, por el que pasan cada año nombres que admira.

Pero confiesa que, con el éxito de ‘Cornelius’, también le inquieta de algún modo el verse condicionado por los cantos de sirena y dejar de tomarse el proceso creativo como algo desenfadado.

«Ya no será el mismo punto de vista genuino y visceral», reflexionó el barcelonés, forjado en el mundo del fanzine.

La suya tampoco es «una fama muy sustancial», matiza, «pero por poco que sea, si te la crees, me da la sensación de que estás un poco perdido».

Como engancharse a una droga

Torices planea volver a Cornelius con historietas que se quedaron por el camino y quizás algunas nuevas, pero también un cortometraje de animación, que es el sector profesional que le ha dado principalmente de comer porque hacer cómic es «como engancharse a una droga».

«Es una cosa que es casi autodestructiva y deficitaria (…) Hay un número de posibilidades bastante considerable de que no te sirva para nada», considera, aunque a veces suene la flauta del éxito comercial y los premios.

Es así especialmente en países como España donde, a pesar de que el apetito por el cómic crece poco a poco entre el público, el 13,2 % de la población mayor de 14 años se declara lectora de viñetas, 2,4 puntos porcentuales más que en 2023 según el último Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España.

Morir de éxito, sin embargo, también podría venir con inconvenientes, en un momento en el que el Ministerio de Cultura español ha prometido aumentar el apoyo institucional, con fórmulas aún por determinar.

«No sé si es así, pero si en España hay gente tan brillante no me extrañaría tampoco que tenga que ver con que en España no es un negocio hacer un cómic», meditó Torices.

Igual que para los creadores, tampoco es fácil la supervivencia para las editoriales españolas de cómics. En su caso, fue la propia Apa Apa la que le invitó a publicar las historias de ‘Cornelius’ como libro, estrenándose así como historietista a gran escala.

«No piensan mucho tampoco en que sean rentables -indicó-, eso es algo que me parece bastante inédito. Se toman la labor como nos la tomamos los propios autores, de una forma muy caprichosa. Y eso también creo que es bueno».

La edición número 52 del Festival de Angulema abrirá sus puertas al público desde mañana, aunque este miércoles tuvo lugar una jornada especial para los profesionales.

El festival ha contado con el cómic español como invitado de honor, una iniciativa que se traducirá en la presencia de un centenar de autores españoles a lo largo de los cuatro días que durará el evento. EFE

ngp/rcf/jgb