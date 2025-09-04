The Swiss voice in the world since 1935

Marco Rubio no ve necesarios los ataques sobre el narco en «países amigos»

Quito, 4 sep (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este jueves en Quito que no cree que en «países amigos» como Ecuador vayan a ser necesarios ataques militares como el ejecutado esta semana sobre una lancha que supuestamente transportaba drogas desde Venezuela, «porque ellos cooperan».

En una rueda de prensa en Quito con la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, Rubio aseguró que «en Venezuela están involucrados» con el tráfico de drogas e insistió en que un gran jurado y la fiscalía en Estados Unidos ya encausaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, como «un líder del narco». EFE

