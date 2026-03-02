Mariachi de Guadalajara siente orgullo de ‘abrazar’ con Bruno Mars la cultura latina

Alicia Civita

Miami (EE.UU.), 2 mar (EFE). «Con mariposas en el estómago y un gran orgullo». Así describen a EFE los integrantes del Mariachi Los Criollos de Guadalajara la experiencia de formar parte del video de ‘Risk It All’, la canción que abre y lidera ‘The Romantic’, el primer álbum de Bruno Mars en una década.

«Ver a Bruno Mars abrazar su cultura latina, y en este caso nuestra cultura mexicana, es una defensa musical de nuestra sangre y de nuestra identidad», relató a EFE Joel Jacques, propietario del mariachi.

«Es un mensaje muy claro: aquí estoy, soy Bruno Mars y soy latino», agregó el director de esta formación de 21 músicos que se ha consolidado como una de las más solicitadas en la comunidad latina del sur de California.

Considerada por la crítica especializada como la canción más romántica de la carrera del artista, ‘Risk It All’ se presenta como un bolero con mariachi que remite, por momentos, a las grandes baladas rancheras de Juan Gabriel.

Durante el rodaje también hubo espacio para la improvisación de canciones. «Después de comer nos echamos un palomazo», contó el músico. El mariachi interpretó boleros clásicos como ‘Sabor a mí’ y ‘Cómo fue’, además de ‘El Rey’, y el propio Mars se sumó a cantar con ellos.

El video narra una historia de amor en el tiempo y tiene como protagonistas al propio Mars y a DJ Rashida, nombre artístico de Rashida Gonzalez Robinson, quien fue telonera del ’24K Magic World Tour’ en 2018. En varias escenas aparecen también músicos de la banda del artista, reforzando el tono íntimo de la celebración.

De Guadalajara a Los Ángeles

La grabación, que les permitió llevar sus raíces en Guadalajara a localizaciones de Los Ángeles, fue para la agrupación un momento decisivo en su trayectoria. «El proceso fue súper intenso y exhaustivo», relató Jacques.

A principios del año los contactaron. «Nos pidieron fotos del mariachi, nuestras reseñas, la proyección que tenemos y la opinión que generamos en el público», recordó el músico nacido en Guadalajara. En ese momento, la agrupación contaba con alrededor de 150 reseñas de cinco estrellas y una reputación sólida en redes sociales.

«Cuando vieron que somos muy apreciados en la comunidad angelina, nos escogieron», afirmó.

Uno de los aspectos que más llamó la atención del grupo fue el estricto manejo de la confidencialidad. Hasta ahora, los músicos no están autorizados para publicar imágenes del rodaje, una condición que se mantiene «por ahora».

La filmación se llevó a cabo en distintas locaciones de Los Ángeles, entre ellas, la Iglesia Guardian Angel Catholic Church, ubicada en Pacoima, y casas en Thousand Oaks y otra en Hollywood.

«Fue muy emocionante ver a un artista de esa talla grabando en nuestra iglesia», dijo a EFE Ella Machowski, asistente parroquial y esposa del sacerdote de la Iglesia Nacional Polaca Católica.

Explicó que el proceso de filmación se realizó en una sola jornada en este templo, escenario de otras producciones audiovisuales, incluidos videos musicales y un episodio de la serie ‘The Shield’.

Y mientras el video de ‘Risk It All’ ya tiene millones de reproducciones, para el Mariachi Criollo de Guadalajara la vida sigue igual, aunque esperan que aumenten las contrataciones y ya se están preparando para incorporar a su repertorio la canción que les ha puesto ante los ojos del mundo.

‘Risk It All’, a lo mariachi

La pieza funciona además como carta de presentación de un álbum que suena más cercano a Pete Hernández, el nombre real del cantautor, que a la versión pop internacional que lo convirtió en una superestrella, y no es la única que habla de la conversación que ha abierto con su herencia cultural.

‘Cha Cha Cha’ está claramente inspirada en el ritmo cubano nacido del danzón y el mambo. ‘God Was Showing Off’ abre en español con «uno, dos, tres», mientras que el video lírico muestra un crucifijo y una medalla con la imagen de la Virgen de Guadalupe colgando del cuello de Mars.

Entre tanto, «Something Serious» toma como base un fragmento de la versión de Carlos Santana de la legendaria ‘Oye cómo va’, de Tito Puente. EFE

