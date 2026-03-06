Marino de Ecuador niega ser «narcomilitar» ante presunto robo de droga incautada

3 minutos

Guayaquil (Ecuador), 6 mar (EFE).- El sargento de Infantería de Marina de Ecuador Armando Tutivén negó ser “narcomilitar” después de que un periodista reportara semanas atrás el presunto robo de 18 sacos de cocaína que se habrían incautado en un operativo de la Armada en el Golfo de Guayaquil en el que él habría participado.

«Yo no soy ‘narcomilitar’. Me da impotencia. No lloro de cobarde, lloro de impotencia, de pensar en mi hijo, tengo una madre que padece diabetes, tiene cáncer, yo soy el sustento de ella. Yo soy el que vela por ella. Ahora tengo que andar prácticamente escondido. Si me pasa algo a mí, ¿qué será de ellos?», dijo el marino, visiblemente afectado, en un video que se viralizó este jueves en redes sociales.

Su nombre consta en un listado de militares que fueron supuestamente parte de un operativo realizado en enero en el que se habría incautado 23 sacos de cocaína en una isla del Golfo de Guayaquil, según denunció semanas atrás el periodista Andersson Boscán. Sin embargo, los marinos solo habrían reportado y presentado cinco.

El reportero aseguró que unos militares que participaron en ese operativo le confesaron que no se trató de una captura, sino de «robo de droga».

«Me cuentan que esa noche no hubo una operación militar, sino una operación clandestina. Se aliaron cerca de 13 personas para ir a robar droga que un informante había detallado que estaba en agua, en Guayaquil», dijo Boscán el pasado 13 de febrero en su programa digital diario.

Además, agregó que el informante les dijo a los militares que tenía casi una tonelada de droga y «los oficiales de las Fuerzas Armadas, en lugar de reportarlo a las autoridades, deciden armar una operación no oficial con recursos del Estado, ir a robarse la droga y venderla ellos mismos a los cárteles».

Al día siguiente de esa incautación, medios locales reportaron que los militares habían encontrado cerca de 250 kilos de droga en embarcaciones presuntamente utilizadas por organizaciones criminales para contaminar los buques que salen desde los puertos de Guayaquil, que se han convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de la droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

Posteriormente, Boscán publicó en su cuenta de la red social X una lista del «personal que salió en la patrulla que declaró haber incautado 5 sacos de coca, en lugar de 23», entre los que estaba Tutivén.

«Hago netamente responsable de mi integridad física, de la de mi esposa y mis hijos, la de mi familia, al señor periodista Andersson Boscán», dijo Tutivén.

Boscán aseguró este jueves que el marino había ratificado la historia que él contó y que le parecía extraño que se preocupe más por saber quién filtró la información que por la cocaína que supuestamente no se reportó.

«Me parece es que estas declaraciones no las tiene que dar ante la prensa, sino ante la Fiscalía General del Estado», zanjó el periodista. EFE

cbs/seo

(video)