Marruecos afronta este año legislativas bajo sombra de la corrupción y la abstención

Mohamed Siali

Rabat, 12 ene (EFE).- Marruecos ultima los preparativos para las elecciones legislativas de septiembre próximo, con un fuerte énfasis en la lucha contra los candidatos corruptos, en un contexto marcado por la preocupación por la apatía ciudadana y con analistas que anticipan la continuidad de la hegemonía de la coalición gobernante.

El pasado mes de diciembre, el Parlamento aprobó tres proyectos de ley orgánica claves de cara a estos comicios, en los que se elegirán los 395 miembros de la Cámara de Representantes (cámara baja, con una representación femenina del 24 %).

Entre las medidas aprobadas, destaca una legislación destinada a combatir los aspirantes corruptos.

Medidas contra los corruptos

El texto aprobado amplía los supuestos de inelegibilidad para incluir a personas condenadas o sancionadas judicialmente por delitos que afectan a la integridad y la probidad, como casos de corrupción, que a partir de ahora no podrán presentarse a las elecciones.

Según una investigación publicada por el portal informativo marroquí Alyaoum24 en septiembre pasado, 55 de los 395 diputados actuales (con una edad media aproximada de 52 años) están siendo procesados o han sido condenados por delitos relacionados con corrupción y violación de la ley.

«El debate que acompañó a las nuevas leyes demostró que todas las intenciones buscan la transparencia, alejar a los implicados en casos de corrupción y, con ello, insuflar nueva vida a la institución legislativa y restituir su prestigio», afirmó a EFE la diputada Khadija Ezzoumi, del Partido Istiqlal (PI, conservador y miembro de la coalición gobernante).

El dirigente en el Partido Justicia y Desarrollo (PJD, islamista moderado oposición) Abdelaziz Aftati consideró que erradicar el fraude electoral y devolver la credibilidad a la política solo será posible con una voluntad política real por parte del Estado.

Afirmó a EFE que el «estado profundo» (se refiere en Marruecos al Palacio Real y a veces a los aparatos de seguridad) sigue diseñando los resultados de las elecciones, organizadas por el Ministerio del Interior, en ausencia de un organismo electoral independiente, mientras persista esa «falta de voluntad».

Preocupación por la abstención

«El mayor peligro que amenaza a las elecciones de 2026 es una baja participación, como ocurrió en 2007, cuando no superó el 37 % frente al casi 50 % de 2021», advirtió el analista político Omar Cherkaoui.

Añadió a EFE que las nuevas leyes buscan reforzar la confianza en la integridad y transparencia del proceso, pero la principal responsabilidad recae ahora en los partidos políticos, llamados a animar a los ciudadanos a participar.

Para Ezzoumi, la abstención representa un desafío real. «Nos encontramos ante un panorama político estancado que requiere mucho trabajo serio para captar el interés de los votantes».

Coincidió con Cherkaoui en que los partidos deben mejorar su comunicación y atraer a nuevos políticos convincentes, en lugar de reciclar a las élites partidistas tradicionales.

Aftati, por su parte, atribuye el abstencionismo al intervencionismo del «estado profundo» en la vida política, y no al hastío con los partidos, por lo que prevé tasas de participación aún más bajas en los próximos comicios.

Un Parlamento de continuidad

Cherkaoui estimó que dos tercios de los diputados actuales conservarán sus escaños, ya que son «auténticas maquinarias electorales» y sus partidos siguen siendo fuertes.

La coalición gobernante -RNI (102 escaños, conservador, que preside el Ejecutivo desde septiembre de 2021), PAM (87, liberal) e Istiqlal (81)- ostenta una mayoría cómoda de 269 diputados (más de dos tercios), frente a una oposición débil y dividida.

«No creo que la composición de la Cámara experimente cambios significativos. Según mi estimación, alrededor del 70 % de los actuales conservarán sus escaños por su eficacia electoral y la solidez de sus formaciones», precisó.

Subrayó que lo más previsible es un «reciclaje de élites» en el seno de su propios partidos, o con los mismos políticos actuales que saltan de una formación a otra.

Sin embargo, a nivel de la presidencia del Gobierno está previsto que no haya continuidad, ya que el jefe del Ejecutivo, Aziz Ajanuch, anunció este domingo en declaraciones al portal Hespress que no se presentará a un tercer mandato al frente del RNI en el congreso extraordinario de la formación, previsto para el próximo 7 de febrero.

Esta decisión supone que Ajanuch no podrá presidir el próximo Gobierno si su partido gana los comicios legislativos de septiembre. EFE

