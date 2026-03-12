Marruecos combate bulos de secuestro infantil con detenciones tras la muerte de menores

2 minutos

﻿Rabat, 12 mar (EFE).- Dos mujeres fueron detenidas en Marruecos y una menor puesta bajo custodia por la difusión de bulos en redes sociales sobre el secuestro infantil en medio de un clima de alarma tras el reciente hallazgo de los cuerpos de tres niños desaparecidos en distintos puntos del país.

Las detenidas, dos mujeres y una menor de 15 años -puesta bajo custodia-, publicaron el miércoles en redes sociales un vídeo que simulaba que una niña fue víctima de un intento de engaño y secuestro por parte de una mujer en la localidad de Berrechid.

La policía de la región informó este jueves de que abrió una investigación tras comprobar que los servicios de seguridad nacional no recibieron ninguna denuncia sobre este supuesto secuestro.

El proceso permitió identificar a todas las personas que aparecen en el video y a la menor que lo publicó en una plataforma de redes sociales.

El anuncio de las detenciones se produce tras numerosos llamamientos desde instituciones y medios locales para alertar sobre los bulos que se han multiplicado después de la desaparición de tres menores en las últimas semanas.

El caso más reciente es el de la pequeña Soundous, de dos años, que desapareció hace dos semanas de su casa, en Chefchaouen (norte), y fue encontrada este miércoles sin vida en el lecho de un río próximo.

Younes, de poco más de un año, desapareció el día 1 de una aldea de Zagora, en el sureste, y su cuerpo se encontró en un canal de riego cerca de su casa.

Hiba, una niña de 13 años, desapareció en la región de Azilal, en el centro del país, tras bajarse del autobús escolar. Después de nueve días de intensa búsqueda, su cuerpo fue encontrado en un lago cercano a la localidad.

La sucesión de denuncias sembró la alarma social y alimentó todo tipo de bulos en redes, como supuestos secuestros de menores para rituales o tráfico de órganos.

Bulos que instituciones oficiales, organizaciones civiles y medios locales se han apresurado a desmentir.

Desde el Centro Marroquí de Derechos Humanos, su director, Abdelilah Khodari, apunta que la raíz del problema está en el sistema de protección infantil y reclama al Gobierno una política para proteger a la infancia y apoyar a las familias vulnerables para reducir riesgos.

No hay estadísticas oficiales actualizadas sobre la desaparición de niños en Marruecos, aunque la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) lanzó en 2023 la iniciativa «Mi niño desaparecido» para agilizar la búsqueda de menores y, hasta mayo de 2024, el programa permitió recuperar a 124 niños.EFE

mar/mgr