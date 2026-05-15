Marruecos detiene a dos yihadistas que preparaban atentados inminentes

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Rabat, 15 may (EFE).- La Policía marroquí arrestó este viernes, en dos operaciones simultáneas, a dos yihadistas de 19 años afines al grupo terrorista Estado Islámico (EI) que preparaban atentados terroristas «inminentes».

La Oficina Central de Investigaciones Judiciales (BCIJ, órgano antiterrorista) precisó en un comunicado que uno de los dos sospechosos fue arrestado en la ciudad de Midelt, en el este del país, y el otro en la población de Duibat, cerca de la población de Yusufiya, en el oeste.

La nota añade que los sospechosos habrían jurado lealtad al EI con vistas a ejecutar «planes terroristas inminentes» en el marco de lo que denomina «yihad individual» (lobos solitarios), con el objetivo de atentar contra la seguridad de las personas, el orden público y varias instalaciones consideradas vitales.

El comunicado no revela las personas e instalaciones designadas por los dos sospechosos como objetivos para sus atentados.

Las detenciones se desarrollaron sobre la base de información proporcionada por la Dirección General de Vigilancia del Territorio marroquí (DGST, inteligencia interna).

Los dos detenidos quedaron bajo custodia policial a disposición de la investigación judicial, que se desarrolla bajo la supervisión de la Fiscalía especializada en terrorismo para esclarecer sus actividades y posibles vínculos con otras organizaciones extremistas.

El pasado miércoles, la Policía marroquí anunció la detención de otro extremista de 22 años, leal al EI, en la ciudad de Dajla, en el extremo sur del Sáhara Occidental, por planear atentados contra personas y el orden público, pero no especificó la naturaleza de los objetivos. EFE

ms/psh