Marruecos registra lluvias un 54 % por encima de la media de los últimos 30 años

2 minutos

Rabat, 2 feb (EFE).- Las precipitaciones de los últimos meses en Marruecos acumularon hasta este lunes 360 milímetros, un 54 % por encima de la media de los últimos 30 años y un 215 % más que hace un año, lo que consolida el final de un ciclo de siete años consecutivos de sequía.

El ministro marroquí de Agricultura, Ahmed el Bouari, aseguró en una respuesta escrita a preguntas de varios diputados, y a la que EFE tuvo acceso, que los embalses destinados a la agricultura almacenan 8.220 millones de metros cúbicos, con un nivel de llenado del 58 %, frente al 25 % registrado el año pasado.

Asimismo, explicó que el nivel global de llenado de los embalses, incluidos los de uso agrícola, alcanzó el 61 %.

El pasado 12 de enero, el ministro de Equipamiento y Agua, Nizar Baraka, anunció oficialmente que Marruecos había superado los siete años consecutivos de sequía.

El país se vio afectado por una grave sequía de más de seis años que golpeó duramente la actividad agrícola y redujo en un 38 % la cabaña ganadera nacional, por lo que suspendió por primera vez en varias décadas el tradicional sacrificio del cordero durante la festividad del Aid al Adha, celebrada el pasado mes de junio.

No obstante, el país magrebí atraviesa actualmente un temporal de lluvias que ha afectado a varias zonas del norte. La localidad más castigada es Alcazarquivir (noroeste), donde el Ejército permanece desplegado desde el jueves para evacuar a miles de habitantes ante las inundaciones provocadas por la crecida del río Loukkos.

Este lunes, la Dirección General de Meteorología (DGM) activó una alerta por lluvias torrenciales, que alcanzarán su máximo nivel el miércoles y afectarán a varias zonas del noroeste del país. EFE

ms/icn