Marruecos remonta a Filipinas (2-3) y Argentina ya está en cuartos matemáticamente

Redacción deportes, 24 nov (EFE).- La selección de Marruecos se mantiene con opciones de clasificación para los cuartos de final del Mundial de fútbol sala femenino al remontar a la de Filipinas (2-3) en la segunda jornada del grupo A y facilitó el pase matemático a la siguiente fase de Argentina, que superó a Polonia (3-2).

El conjunto entrenado por Adil Sayeh vio cómo el equipo anfitrión del torneo, apoyado por sus aficionados en el PhilSports Arena de Manila, se colocó con 0-2 en el marcador a los 7 minutos de la primera mitad con goles de Dioneasa Tolentín y Catalina Graversen.

La campeona de África no se desesperó en la pista y tres minutos después Nadia Laftah anotó el 2-1, gol que dio un impulso a Marruecos en su juego y generó dudas en Filipinas, que se hundió en la recta final del primer periodo.

Siham Tadlaoui, de 36 años y referente marroquí, empató a los 13 minutos y 180 segundos después Jasmine Demraoui, una de las jóvenes a seguir en el Mundial, consumó la remontada con el 2-3.

Filipinas, que con esta derrota se queda sin opciones de clasificación para cuartos de final, busco reaccionar en el segundo periodo, pero no encontró el camino para generar peligro y el marcador ya no se movió.

Marruecos, con el 2-3 a su favor, necesita ganar en la tercera y última jornada a Polonia al tener peor diferencia de goles en el empate a tres puntos en la tabla, mientras que Filipinas buscará ofrecer una buena imagen ante Argentina. Ambos partidos se disputarán el miércoles. EFE

