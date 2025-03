Marruecos respalda a la ONU en el Sáhara, pero insiste en la autonomía como única solución

Rabat, 24 mar (EFE).- Marruecos reafirmó este lunes su apoyo a los esfuerzos de la ONU para lograr una solución «política, realista, pragmática y duradera» al conflicto del Sáhara Occidental, pero insistió en que esta debe basarse «exclusivamente» en su propuesta de autonomía bajo soberanía marroquí.

Esta postura fue expresada durante una reunión en Rabat entre el ministro de Exteriores de Marruecos, Naser Burita, y el enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, quien llegó al país en una visita no anunciada previamente.

Según un comunicado del Ministerio marroquí de Exteriores, en el encuentro la delegación marroquí destacó la «dinámica internacional impulsada por el rey Mohamed VI en favor de la marroquinidad del Sáhara y en apoyo a la iniciativa de autonomía bajo soberanía marroquí».

El comunicado también señala que la visita de De Mistura se produce en vísperas de las consultas informales del Consejo de Seguridad de la ONU, previstas para mediados de abril de 2025, en las que se abordará el conflicto del Sáhara Occidental.

Según Marruecos, el plan de autonomía marroquí, presentado ante la ONU en 2007, cuenta con el respaldo de un número creciente de países de la comunidad internacional, entre ellos Estados Unidos, Francia y España. Sin embargo, los detalles de esta propuesta aún se desconocen.

El pasado 21 de octubre, el ministro Burita afirmó que este plan representa «un punto de llegada y no de partida». No obstante, señaló que no se pueden discutir los detalles mientras no haya un compromiso serio, claro y explícito de las otras partes, en referencia a Argelia y el Frente Polisario.

El 31 de octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó por un año más, hasta el 31 de octubre de 2025, el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso). Este territorio se acerca a medio siglo de uno de los conflictos más prolongados de África. EFE

ms/av