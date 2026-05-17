Martín Torrijos crea un nuevo partido en Panamá tras alejarse de la formación de su padre

2 minutos

Ciudad de Panamá, 17 may (EFE).- El expresidente panameño Martín Torrijos lanzó este domingo su propio partido político tras separarse hace años de la histórica formación que creó su padre, el general Omar Torrijos (1929-1981), por «alejarse de los principios que fue fundado».

El partido «Une» fue oficialmente presentado hoy al público en un gran centro de convenciones de Ciudad de Panamá ante decenas de asistentes, entre ellos figuras relevantes de la política panameña. Bajo esa nueva formación política, Torrijos se volverá a presentar a las elecciones generales de 2029.

Martín Torrijos (Chitré, Panamá, 1963) fue presidente de Panamá durante el periodo 2004 -2009, una gestión marcada por la ampliación del Canal de Panamá. Es hijo del general Omar Torrijos, fundador del histórico Partido Revolucionario Democrático (PRD) con el que el exmandatario inició su carrera política en 1992.

Su padre, fallecido en un accidente aéreo a inicios de la década de 1980, firmó en 1977 los tratados que encaminaron el traspaso del Canal a manos panameñas y pusieron fin a la presencia militar estadounidense, después de que la vía acuática fuese construida y administrada por Estados Unidos desde principios del siglo XX.

Tras más de 20 años con el partido de su padre, se separó aludiendo que el PRD tomó un rumbo distante a los principios que fue fundado, previo a las elecciones generales de 2024, en las que quedó tercero como candidato del pequeño Partido Popular.

En 2025 denunció la cancelación de su visa estadounidense por criticar un polémico acuerdo de seguridad entre EE.UU. y el país centroamericano, suscrito entre las amenazadas del Donald Trump para «recuperar» el Canal», al que consideraba lesivo para la soberanía panameña y violento contra el Tratado de Neutralidad de la vía.

«A todas las generaciones que lucharon por su independencia, a los mártires y a Omar Torrijos le decimos: Le honraremos su legado y sus ejemplos (…) El canal es panameño. Panamá no volverá a ser una colonia», dijo Martín Torrijos durante la presentación en la que resaltó que es hora de «actuar y asumir responsabilidad». EFE

adl/sbb