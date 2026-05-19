Martes, 19 de mayo de 2026 (07.00 GMT)

10 minutos

Bangkok/Madrid, 19 may (EFE).-

Pekín.- El presidente ruso, Vladímir Putin, llega este martes a Pekín, apenas cuatro días después de la visita del mandatario estadounidense, Donald Trump, y con una agenda centrada en la coordinación ante crisis internacionales, el refuerzo de una asociación presentada como factor de «estabilidad» y la esperanza de vender más petróleo y gas a China.

(Vídeo)(Foto)

Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva reunión sobre la guerra en Ucrania.

(Vídeo)(Foto)

Jerusalén.- El Ejército israelí mantiene detenidos a decenas de activistas de la Flotilla de solidaridad con Gaza ‘Global Sumud’, que fue abordada en aguas internacionales próximas a Chipre.

(Vídeo)(Foto)

Ottawa.- Felipe VI llega a Ottawa donde inicia un viaje oficial de tres días a Canadá, acompañado del vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo , en un momento en el que el país norteamericano busca reducir su dependencia con EE.UU.

(Vídeo)(Foto)(Audio)

Washington.- El subsecretario de Estado de los EE.UU., Christopher Landau, examina con líderes políticos y comerciales de la región la reconfiguración en las relaciones con América Latina en la 56 edición de la Conferencia de Washington sobre las Américas.

(Vídeo)(Foto)

Los Ángeles (EE.UU.).- El FBI y la policía local buscan esclarecer los motivos detrás del tiroteo contra una mezquita en San Diego, California, en el que murieron tres personas además de los dos atacantes, ambos adolescentes, en una investigación que de manera preliminar evalúa los hechos como un crimen de odio.

(Vídeo)(Foto)

París.- Los ministros de Finanzas del G7, con la participación de los gobernadores de los bancos centrales, concluyen este martes su reunión de dos días bajo presidencia de Francia, que irá seguida de una conferencia internacional sobre la coordinación en la lucha contra la financiación del terrorismo.

(Vídeo)(Foto)

La Habana.- Los altos cargos militares cubanos predominan en la nueva lista de personas sancionadas por EE.UU, evidenciando que Washington pone el foco en una institución clave de la isla no tanto por su capacidad defensiva como por su poder político y económico.

(Vídeo)(Foto)

Ginebra.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hace una presentación sobre la situación de la salud pública global y los retos por delante, en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud que tiene lugar esta semana en Ginebra.

(Vídeo)(Audio)

Taipéi.- La moción de juicio político contra el presidente taiwanés, William Lai, fracasó este martes al no alcanzar el umbral mínimo de votos necesario para su aprobación en el Parlamento, un resultado previsible dada la composición actual de la cámara.

(Vídeo)(Foto)

Berlín- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con el presidente suizo, Guy Parmelin.

(Vídeo)(Foto)

Bangkok.- El líder de la oposición en Tailandia, Natthapong Ruengpanyawut, habla durante una entrevista con EFE sobre el proceso legal que podría derivar en su inhabilitación política de por vida por tratar de enmendar la ley que protege a la monarquía de críticas, así como de la derrota del progresista Partido del Pueblo que él encabeza en las elecciones de febrero, tras partir como favorito.

(Vídeo)(Foto)

Tokio.- Grupos ciudadanos contra la guerra organizan este martes una manifestación frente al Parlamento japonés para protestar contra los planes de la primera ministra, Sanae Takaichi, de reformar la Constitución pacifista del país para incluir el rol del Ejército en su defensa.

(Vídeo)(Foto)

Estrasburgo (Francia).- El Parlamento Europeo debate con la alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, sobre el papel de la UE en las crisis en Oriente Medio.

(Vídeo)

Bruselas.- Rueda de prensa tras la reunión del Comité Militar de la OTAN.

(Vídeo)

Bruselas.- La Comisión Europea presenta su esperado plan de acción sobre fertilizantes, en el contexto del impacto de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

(Vídeo)(Foto)

Estrasburgo (Francia).- El Parlamento Europeo vota la retirada de la inmunidad parlamentaria del líder del partido español ‘Se Acabó la Fiesta’, Luis ‘Alvise’ Pérez, por supuesta financiación ilegal de su partido.

(Vídeo)

Estrasburgo (Francia).- El Parlamento Europeo entrega por primera vez la Orden Europea del Mérito.

(Vídeo)

Caracas.- Entierro de la madre del preso político Víctor Quero Navas, quien falleció diez días después de que el Estado reconociera el deceso de su hijo ocurrido hace diez meses bajo custodia del Gobierno.

(Vídeo)(Foto)

Caracas.- Amnistía Internacional celebra el segundo día de una jornada sobre los derechos humanos en Venezuela con ponencias sobre la seguridad jurídica.

(Vídeo)(Foto)

Montevideo.- El Parlamento de Uruguay rinde homenaje a los exlegisladores Zelmar Michellini y Héctor Gutiérrez Ruíz, opositores a la dictadura cívico-militar que fueron asesinados 50 años atrás en Buenos Aires en el marco del Plan Cóndor.

(Vídeo)(Foto)

Brasilia – El foro ‘Gobiernos del futuro: Expectativas de la Juventud’, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el apoyo de la Agencia EFE, debate los desafíos que enfrenta la democracia en la perspectiva de los jóvenes de Brasil y de otros países de América Latina.

(Vídeo)(Foto)

Buenos Aires.- El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este martes con el testimonio de su hija menor, Jana Mardona, quien en el primer proceso judicial -anulado en 2025- apuntó contra el médico de cabecera de su padre como responsable de que el astro fuera tratado durante sus últimos días en una vivienda y no en una clínica.

(Vídeo)(Foto)

Santiago de Chile.- El hantavirus es una «enfermedad huérfana», que ha generado poco interés a lo largo de la historia, pero un grupo de científicos chilenos lleva desde 2014 desarrollando vacuna terapéutica basada en anticuerpos que ha dado resultados prometedores en roedores y que ahora necesita una financiación millonaria para poder probarse en humanos.

(Vídeo)(Foto)

Montain View (EE.UU.) – Google inaugura en Mountain View (EE.UU) su conferencia anual de desarrolladores, el gran escaparate tecnológico del gigante tecnológico, que desde su inauguración en 2008 se ha convertido en una mezcla de feria tecnológica, festival futurista y declaración de intenciones de Silicon Valley.

(Vídeo)(Foto)

Nueva York (EE.UU.).- El 19 de mayo de 2001, Apple desafió las convenciones del mercado con la apertura simultánea de sus dos primeras tiendas físicas en Tysons Corner (Virginia) y Glendale (California).

(Vídeo)(Foto)

Cannes (Francia).- El español Pedro Almodóvar y el equipo de ‘Amarga Navidad’ desfilan por la alfombra roja del Festival de Cannes, donde se estrena internacionalmente su filme ‘Amarga Navidad’, aspirante a candidata a la Palma de Oro 2026.

(Vídeo)(Foto)(Audio)

Cannes (Francia).- El actor de origen cubano Andy García desfila por la alfombra roja del Festival de Cannes con motivo del estreno de ‘Diamond’, su tercera película como director, estrenada fuera de competición en este certamen.

(Vídeo)

Miami (EE.UU.).- El museo Science Frost de Miami aprovecha que la ciudad será anfitriona del Mundial de Fútbol con una nueva exposición sobre la ciencia detrás de los deportes extremos, con experiencias interactivas de escalada y velocidad, e investigación sobre el desempeño de los atletas élites.

(Vídeo)(Foto)

Londres.- Pase de prensa previo para presentar la exposición dedicada al pintor estadounidense James McNeill Whistler (1834-1903 ).

(Vídeo)

Ciudad de Panamá.- El diseñador panameño Jean Carlos Quijano, conocido como Jean Decort, reivindica en el Mes de la Etnia Negra, que se celebra en Panamá durante mayo, que la cultura afro «se vive todos los días» y, aunque reconoce avances en el país centroamericano, alerta sobre contradicciones sociales que todavía afectan a la población afrodescendiente.

(Vídeo)(Foto)

Ciudad de Panamá.- Inauguración oficial este martes del festival literario Centroamérica Cuenta en Panamá, que contará con la participación de su fundador, el premio Cervantes nicaragüense Sergio Ramírez, en una edición a la que asistirán a lo largo de la semana, entre otros, el premio Pulitzer estadounidense-dominicano Junot Díaz.

(Vídeo)(Foto)

Nueva York (EE.UU.).- Sotheby’s celebra una subasta de arte moderno encabezada por un ‘Arlequín’ cubista de Picasso valorado en 40 millones de dólares, un Van Gogh paisajístico de hasta 35 millones, y un Kandinsky estimado entre 12 y 18 millones.

(Vídeo)(Foto)

Rangún.- La Asociación de Productores y Exportadores de Frutas, Flores y Verduras de Birmania (MFVP) y la Asociación del Durian de Birmania (MDA) celebra el Festival del Durian de Birmania 2026, una fecha dedicda a promover las variedades locales de durian de alta calidad y crear lazos para aumentar las exportaciones.

(Vídeo)(Foto)

Banda Aceh (Indonesia).- La Agencia de Comunicaciones del Gobierno de Indonesia ha asegurado que el programa de almuerzos gratuitos del país, introducido hace un año, ha incrementado el acceso a alimentos nutritivos y ha permitido reducir los gastos familiares de la población.

(Vídeo)(Foto)

Nueva York (EE.UU.).- Los New York Knicks del dominicano Karl-Anthony Towns y del puertorriqueño Jose Alvarado reciben en el Madison Square Garden a los Cleveland Cavaliers en el primer partido de las finales de la conferencia Este.

(Vídeo)(Foto)

Séul.- El equipo norcoreano de fútbol femenino Naegohyan FC ofrece una rueda de prensa antes de medirse el miércoles contra el Suwon FC surcoreano en la semifinal de la Liga de Campeones Femenina de la AFC, en la primera visita de deportistas del Norte al Sur desde 2018, en medio de las tensiones intercoreanas.

(Vídeo)(Foto)

Quito.- El seleccionador de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece, comparece en rueda de prensa antes de viajar a Columbia (Estados Unidos) para iniciar la concentración para el Mundial de 2026, incluidos los dos amistosos que disputarán antes ante Arabia Saudí y Guatemala. Casa de la Selección

(Vídeo)(Foto)

cdp/aca/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.