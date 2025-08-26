Martes, 26 de agosto de 2025 (07.30 GMT)

Yenín (Cisjordania).- El campamento de refugiados de Yenín, en el norte de Cisjordania, ha pasado de ser un barrio más de la ciudad a un puñado de calles vacías cubiertas de escombros, patrulladas y controladas por el Ejército israelí, donde no ya no vive ni uno de sus alrededor de 20.000 habitantes, cuyo futuro sigue siendo igual de incierto que hace siete meses.

Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, encabeza una reunión de gabinete en la que abordará sus planes para militarizar ciudades gobernadas por demócratas, así como sus acuerdos comerciales y con empresas tecnológicas estratégicas, entre ellas Intel, de la que el Gobierno posee ahora un 10 %.

Tel Aviv.- Los israelíes se echan a las calles en un día de protesta nacional, con una marcha convocada en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, demandando al gobierno un acuerdo que libere a los 50 cautivos que siguen en Gaza.

Beirut.- El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, realiza una nueva visita oficial al Líbano en medio de las negociaciones para avanzar hacia el desarme del grupo chií Hizbulá, que el Gobierno libanés pretende completar antes de final de año.

Bruselas.- La Federación Internacional de Periodistas convoca una concentración solidaria con los profesionales palestinos y en contra de los asesinatos de periodistas en Gaza por parte de Israel.

Hanoi.- Al menos tres personas han muerto y diez han resultado heridas por el impacto del tifón Kajiki, que ha dañado unas 10.000 viviendas tras golpear el la tarde del lunes el centro-norte de Vietnam.

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al primer ministro canadiense, Mark Carney.

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al primer ministro belga, Bart De Wever.

Los Ángeles (EE.UU.).- Miles de hogares están en alerta por una ola de incendios desatada en la costa oeste de Estados Unidos que amenaza con destruir casas y bosques de una región vinícola entre norte de California y la vecina Oregón, mientras los equipos de rescate luchan a contrarreloj por apagar las llamas, que ya han consumido 2.700 hectáreas, en plena ola de calor.

Bogotá.- Entrevista a la senadora María José Pizarro, una de las precandidatas presidenciales del Pacto Histórico, que gobierna Colombia e hija de Carlos Pizarro, último comandante de la guerrilla del M-19, asesinado después de dejar las armas, durante la campaña presidencial de 1990.

São Paulo (Brasil).- Representantes del Gobierno brasileño, encabezados por el canciller Mauro Vieira, y líderes empresariales discuten este martes en un foro en São Paulo los impactos y posibles soluciones frente a los aranceles del Gobierno de Estados Unidos, que impuso una tarifa aduanera del 50 % a parte de los productos del país.

La Paz.- El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia presenta los resultados oficiales de las elecciones generales del pasado domingo 17 de agosto, que marcan la salida del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) del Ejecutivo después de casi 20 años de gobierno.

Lima.- La presidenta del Tribunal Constitucional de Perú, Luz Pacheco, explica en una reunión con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) la polémica sentencia que impide investigar a presidentes durante el ejercicio de su poder y que suspende todas las investigaciones abiertas contra la actual mandataria, Dina Boluarte.

Pekín.- El presidente de la Duma o cámara de diputados de Rusia, Viacheslav Volodin, realiza una visita oficial a China.

Camberra.-El primer ministro australiano, Anthony Albanese, aseguró este martes que el Gobierno iraní está detrás de los ataques antisemitas perpetrados en el país contra la comunidad judía, y anunció la expulsión del embajador de Irán en Camberra.

Majuro.-Un incendio destruyó el Parlamento de las Islas Marshall, en la capital Majuro, pese a los esfuerzos de los bomberos que trabajaron durante horas para sofocar las llamas tras recibir una alerta durante la madrugada del martes.

Guatemala.- Las pandillas ‘Barrio 18’ y ‘Mara Salvatrucha’ mantienen una férrea pugna por el control de las prisiones con el Gobierno de Guatemala desde que el pasado 31 de julio sus líderes fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad para aislarlos, despojándolos de todos su privilegios como televisiones y visitas selectivas.

Abiyán.- El presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, presenta su candidatura para las elecciones presidenciales de octubre de 2025.

Astaná.- La comunidad católica en Kazajistán ha cambiado radicalmente en las últimas tres décadas de independencia de la república centroasiática y ahora está integrada por representantes de todas las etnias que habitan en esta región, comentó a EFE el obispo español José Luis Mumbiela Sierra.

Nowshera (Pakistán).- Los refugiados afganos abandonan el campamento de Azakhel, en Nowshera, a medida que se acerca la fecha límite impuesta por las autoridades.

París.- Francia restituye tres cráneos del pueblo sakalava a Madagascar que estaban en los museos franceses desde la época colonial, en una ceremonia con las ministras de Cultura de los dos países.

El Cairo.- Para Sana Abdelhamid, de unos 60 años, el fin de la norma que mantiene los alquileres antiguos en alrededor de un dólar en Egipto es algo «en contra del pueblo», que les hará «sufrir». Pero las autoridades del país árabe han dejado claro que esa ley, cuya última enmienda fue en 1981, no puede continuar para siempre.

Venecia.- El Lido, la isla que acoge cada año el Festival de Venecia, se prepara para inaugurar mañana la 82 edición del certamen, con películas como el ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro en la carrera por el León de Oro y otras muchas que atraerán una lluvia de estrellas de Hollywood.

París.- El legado de Le Corbusier, uno de los padres de la arquitectura moderna conocido sobre todo por su concepción de los edificios de viviendas que reúnen diferentes elementos necesarios para la vida colectiva y por el uso de los pilares de hormigón armado, sigue vivo 60 años después de su muerte.

Katmandú.- Mujeres en Nepal, casadas o solteras, celebran este martes el Teej, un festival en el que oran a Shiva pidiendo una vida larga y próspera para sus maridos actuales o futuros.

Ciudad de México.- La actriz estadounidense, Jessica Chastain, y el director mexicano Michel Franco comparten detalles sobre la inspiración de la película ‘Dreams’ y su proceso creativo previo al estreno de la cinta en México.

Nueva York (EE.UU.).- Abierto de Estados Unidos, en Nueva York (hasta 7 sep).

