Martes 11 de mayo de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 11 may (EFE).-

Tenerife/Ginebra/Bruselas.- Tras la evacuación de todos los pasajeros del crucero MV Hondius, las autoridades sanitarias de los países que han recibido a sus nacionales monitorean su situación.

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Washington/Pekín.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, viaja a China donde aterrizará el miércoles para comenzar una visita de tres días en la que tiene previsto reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, y tratar temas centrados en el comercio o la guerra de Irán en un momento en el que Washington parece lejos de alcanzar un acuerdo con Teherán.

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Bruselas.- Los ministros de Defensa de la Unión Europea abordan en un Consejo las repercusiones para la defensa y la seguridad comunitarias de la crisis en Oriente Medio, el apoyo a Ucrania para seguir defendiéndose de Rusia, y la preparación de la UE en materia de defensa.

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Bruselas.- La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, hará declaraciones al finalizar el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en su formación de Defensa.

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Bruselas.- Los ministros de Cultura y Deporte de la UE se reúnen en Bruselas para avanzar en el diseño de AgoraEU, el nuevo programa europeo de financiación para cultura, medios y sociedad civil 2028-2034, y debatir si la inteligencia artificial está vulnerando los derechos de autor de los creadores europeos.

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Bruselas.- El ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, hará declaraciones a la llegada al Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte, en su formación de Cultura.

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Nairobi.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y jefes de Estado africanos celebran la cumbre Africa Forward (África Adelante) para generar compromisos concretos y un nuevo modelo de colaboración entre África y Francia.

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Ramala (Palestina).- Movilización en la ciudad de Ramala para conmemorar el 78 aniversario de la Nakba (“catástrofe”, en árabe), término con el que se recuerda el desplazamiento masivo de palestinos ocurrido tras la creación del Estado de Israel en 1948.

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Nicosia.- Nicosia acoge hoy una conferencia ministerial de la Unión Europea (UE) sobre el tema de la vivienda.

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Montevideo.- Un año después del fallecimiento de José Mujica, su viuda, la exvicepresidenta Lucía Topolansky, habla en una entrevista con la Agencia EFE sobre el legado del exmandatario uruguayo, las actividades que se llevan a cabo para recordarlo y sobre el Gobierno encabezado por el izquierdista Yamandú Orsi.

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Podgorica (Montenegro).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reúne en Podgorica con el presidente de Montenegro, Jakov Milatovic.

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Bruselas.- Manifestación nacional en Bélgica convocada por los sindicatos para protestar contra las políticas del gobierno liderado por el nacionalista flamenco Bart de Wever -bautizado como coalición Arizona-, en particular, las reformas en materia de pensiones, que se prevé provoque perturbaciones, entre otros, en el transporte aéreo.

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Montevideo.- El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, se reúne en Montevideo con su homólogo argentino, Pablo Quirno.

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Montevideo.- El Parlamento de Uruguay homenajea a los exlegisladores Zelmar Michellini y Héctor Gutiérrez Ruíz, opositores a la dictadura cívico-militar que fueron asesinados 50 años atrás en Buenos Aires en el marco del Plan Cóndor.

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Ciudad de Panamá.- Lanzamiento del proyecto ‘Soluciones basadas en la naturaleza en la cuenca del canal de Panamá- Inicio del programa Euroclima’, en el que participan la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) , que busca contribuir al incremento de la adaptación y reducción de la vulnerabilidad al cambio climático a través de la implementación de modelos de soluciones basadas en la naturaleza y la transición energética.

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Buenos Aires.- Las universidades públicas argentinas convocan este martes a una ‘Marcha Federal Universitaria’ en reclamo de mayores fondos para las casas de altos estudios.

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Cannes (Francia).- El Festival de Cannes inaugura su edición número 79 con la entrega de una Palma de Oro de honor al cineasta neozelandés Peter Jackson y la proyección de la comedia francesa ‘La Vénus électrique’, de Pierre Salvadori.

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Cannes (Francia).- El jurado de la edición 79 del Festival de Cannes, presidido por el cineasta surcoreano Park Chan-wook y con la actriz Demi Moore y el director chileno Diego Céspedes entre sus miembros, ofrece una rueda de prensa en la antesala de la inauguración del certamen.

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Cannes (Francia).- Se instala la alfombra roja de la edición 79 del Festival de Cannes.

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Viena.- Viena acoge hoy la primera semifinal de la 70 edición del festival de Eurovisión, el concurso de canción popular más importante del mundo, marcado por la controversia en torno a la participación de Israel, por la que cinco países, entre ellos España, decidieron boicotear el evento.

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Rabat.- El histórico barrio de L’Océan, en la costa atlántica de Rabat, cambia de piel a golpe de excavadora. Sus calles, marcadas por la huella de los emigrantes y exiliados republicanos españoles, viven una rápida transformación dentro del amplio plan urbanístico que remodela la capital marroquí, una de las sedes del Mundial 2030.

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Miami (EE.UU.).- La NASA y SpaceX lanzan la misión 34 de reabastecimiento a la Estación Espacial Internacional (EEI), un lanzamiento no tripulado que llevará suministros, investigaciones científicas, suministros y equipos al laboratorio orbital.

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Bogotá.- Comienza la novena edición de la Bogotá Fashion Week, que durante tres días reunirá a 145 marcas que participarán en 26 pasarelas para mostrar las novedades de la moda colombiana.

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Londres.- La casa de subastas Sotheby´s presenta las cartas de amor recién descubiertas que el poeta John Keats escribió a su prometida Fanny Brawne, y que serán vendidas en Nueva York el próximo mes de junio.

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Washington.- La Sociedad National Geographic celebra a los ganadores de su reto Slingshot Challenge donde jóvenes de entre 13 a 18 años proponen soluciones para abordar los problemas medioambientales más acuciantes del planeta, un mes antes de la apertura de su gran museo y proyecto educativo en Washington.

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San Juan.- El artista urbano puertorriqueño Eladio Carrión admite a EFE que prefiere que sus dos hijos no escuchen canciones suyas o de otro cantante «glorificando cosas malas», por lo que ahora opta por dedicarle más tiempo a componer temas positivos con una idea «sana».

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Asunción.- La Orquesta Sinfónica del Congreso de Paraguay (Osic) presenta la ‘La oda a la alegría’ de la novena sinfonía de Beethoven, cantada íntegramente en idioma indígena guaraní. Teatro Municipal de Asunción

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Nueva York.- El Museo Americano de Historia Natural de Nueva York presenta a la prensa ‘For the win’, una exposición de objetos que abarca 150 años de excelencia en los deportes, con la participación de la estrella de fútbol americano Justin Tuck y la boxeadora olímpica Claressa Shields.

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Miami.- Eddy Cue, el ejecutivo cubanoestadounidense de Apple que ayudó a cerrar un acuerdo millonario con la MLS y la nueva alianza de la compañía con la Fórmula Uno, aseguró en una entrevista con EFE que «el deporte en vivo vive su gran momento porque combina lo que las plataformas más buscan: emoción, celebridades, datos, comunidad y drama sin guión».

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epp/EFETV

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