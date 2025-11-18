Martes 18 de noviembre (08.00 GMT)

8 minutos

Bangkok/Madrid, 18 nov (EFE).-

Madrid.- El rey Felipe VI y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reúnen con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien visita de nuevo España para reforzar la ayuda que recibe su país ante la agresión rusa.(foto)(vídeo)(audio)(directo) Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibe en la Casa Blanca al primer ministro y líder de facto de Arabia Saudí, Mohammed Bin Salman.(foto)(vídeo)Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se mostró este lunes dispuesto a hablar «face to face (cara a cara)» con su homólogo de EE.UU., Donald Trump, quien abrió la puerta a un dialogo con el líder chavista.(vídeo)

Caracas.- Se celebra una manifestación covocada por la ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos ante el Ministerio Público (MP, Fiscalía), en Caracas, para entregar nuevas denuncias y exigir la liberación de estos detenidos.(foto)(vídeo)Buenos Aires.- El Jurado de Enjuiciamiento de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires da su veredicto en el juicio que podría destituir de su cargo a la jueza Julieta Makintach por su participación en un documental sobre el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.(foto)(video)

Belém (Brasil).- Continúa la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30).(foto)(vídeo)

Madrid.- Josep Borrell, exjefe de la diplomacia Europea, recibe del embajador de Palestina en España, Husni Andel Wahid, la Gran Estrella de la Orden de Jerusalén, otorgada por el Estado de Palestina.(foto)(vdeo)

París.- El lehendakari Imanol Pradales protagoniza este martes una conferencia en la facultad Science Po de París en su primera jornada de su visita en la capital francesa, en la que también asistirá a una reunión de trabajo en el Instituto Jacques Delors y a otra con la asociación Regiones de Francia.(foto)(vídeo)Santa Clara (EE.UU.).- Imágenes de la sede de Nvidia, que publicará el miércoles sus resultados del tercer trimestre de su ejercicio tras aumentar su beneficio neto un 59 %, hasta los 26.422 millones de dólares, en los tres meses anteriores.(foto)(vídeo)Berlín.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, recibe a la princesa heredera de Suecia, Victoria, en el Palacio de Bellevue.(foto)(vídeo)Argel.- Rueda de prensa del ministro de Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf.(foto)(vídeo)Berlín.- Berlín acoge una nueva edición de la Berlin Security Conference, en la que participan los ministros de Defensa de Alemania, Suecia y de Lituania, Boris Pistorius, Pál Jonson y Kestutis Budrys en la primera jornada.(foto)(vídeo)Ciudad de México.- ONU Mujeres México, en colaboración con activistas como Olimpia Coral, presentan la campaña ‘Es Real. #EsViolenciaDigital’, una iniciativa que busca concientizar sobre una de las formas de violencia de género de mayor crecimiento en los últimos años: la violencia digital.(foto)(vídeo)Bruselas.- El presidente de La Liga, Javier Tebas, participa en el UEC Football Forum en Bruselas.(foto)(vídeo)Bruselas.- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, participa en la conferencia de presidente de las Regiones Ultra Periféricas (RUP).(foto)(vídeo)Tegucigalpa.- El embajador español en Tegucigalpa, Diego Nuño García, presentó este lunes el Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible España-Honduras 2025-2029, un instrumento que orientará la cooperación bilateral durante los próximos cinco años, dotado de 300 millones de euros, con enfoque en la pobreza.(foto)(vídeo)Miami.- Más de cinco décadas después de la carrera a la Luna entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Washington y Pekín reeditan una nueva competencia, esta vez de naturaleza público-privada, por volver al satélite terrestre, con el objetivo de explotar los recursos lunares o instalar bases de cara a futuros viajes a Marte.(foto)(vídeo)Tegucigalpa.- El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) presenta el boletín sobre muerte violenta de mujeres y femicidios entre 2024 y lo que va de 2025.(foto)(vídeo)Caracas.- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo este lunes que la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, «hipotecó» su país para «amenazar a Venezuela», ante la anunciada reanudación de ejercicios militares de Estados Unidos en la nación insular, en medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington.(vídeo)Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que atacar «militarmente» a su país sería «el fin político» de su homólogo de EE.UU., Donald Trump, quien insistió hoy en que no descarta ninguna opción con respecto a una posible intervención en territorio venezolano.(vídeo)

Viena.- La televisión pública austríaca ORF ofrece una rueda de prensa sobre la organización del próximo festival de Eurovisión en mayo de 2026, en la que está por confirmar la permanencia de Israel, a la que se oponen varios países, por la ofensiva en Gaza.(foto)(vídeo)

Belgrado.- El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, realiza una visita oficial a Serbia.

(foto)(vídeo)

Vukovar (Croacia).- Croacia celebra el Día del Recuerdo en la localidad de Vukovar.

(foto)(vídeo)

Alepo (Siria).- Comienzan los primeros juicios públicos en Siria contra las persons acusadas de participar en la ola de violencia sectaria del pasado marzo.

(foto)(vídeo)Roma.- En las grandes ciudades, los barrios más ricos suelen tener más árboles, más aves y, en definitiva, más espacios verdes. Este fenómeno, conocido como “efecto lujo», revela una desigualdad ambiental que se repite desde Nueva York a Londres y de Pekín a Ciudad del Cabo: el acceso a la naturaleza también depende del bienestar económico.(vídeo)Londres.- Presentación y alfombra roja de la película ‘Desperate Journey’ de Annabel Jankel en la que el actor español Fernando Guallar forma parte del elenco junto con Til Schweiger, Lucas Lynggaard Tønnesen y Clara Rugaard.(vídeo)Nueva York.- La obra ‘Crowns’ (Peso Neto) (1981) de Jean-Michel Basquiat, estimada entre 35-45 millones de dólares, y el famoso inodoro de oro titulado ‘America’, de Maurizio Cattelan, valorado en unos 10 millones, protagonizan la subasta de arte contemporáneo de Sotheby’s en Nueva York.(foto)(vídeo)

París.- Con motivo del décimo aniversario de su reapertura, el Museo del Hombre de París presenta, a partir de este otoño, una exposición dedicada íntegramente a las momias y la momificación, un tema que despierta fascinación y terror y que se ha practicado en todos los continentes durante milenios.(foto)(vídeo)

Leesburg (EE.UU.).- Entrenamiento del Washington Spirit, equipo dirigido por el español Adrián González, que disputará la final de la National Women’s Soccer League (NWSL) contra el Orlando Pride el sábado en San José (California).(foto)(vídeo)

Londres.- Presentación del proyecto del británico Darren Ewards, paralizado desde la cintura, quien se plantea romper un récord deportivo para discapacitados recorriendo 222 kilómetros en el polo Sur durante 20 días en una silla de ruedas adaptada a la nieve.(foto)(vídeo)

bkk/aca/EFE

