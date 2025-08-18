Martes 19 de agosto de 2025 (19.30 GMT)

Bruselas.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha convocado a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea a una reunión por videoconferencia este martes para informar del encuentro que mantuvieron el lunes en Washington el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, y el estadounidense, Donald Trump, junto a varios líderes europeos.

Nueva Delhi.- Las autoridades de Nueva Delhi están en alerta ante la inminente crecida del río Yamuna, que se prevé supere el nivel de peligro a su paso por la capital, según la Comisión Central del Agua.

Montevideo.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reúne con su homólogo uruguayo, Yamandú Orsi, a quien le traspasará la presidencia pro tempore del Consenso de Brasilia tras la firma de acuerdos entre ministros de ambos países.

Ciudad de México.- El reconocido chef mexicano Eduardo García, reconocido con una estrella Michelin, habla con EFE sobre lo complicado que fue su camino a este logro, tras haber perseguido el sueño americano en Estados Unidos y ser deportado en dos ocasiones.

Miami (EE.UU.).- El cantante puertorriqueño Jay Wheeler, conocido por el género urbano, explora un «nuevo capítulo» al lanzar un tema de bachata, ‘Por fa no te vayas’, mientras destaca el auge de los ritmos tropicales latinos y la atención musical global que está despertando Puerto Rico, según cuenta en entrevista a EFE.

Miami (EE.UU.).- Hastiados por la superpoblación de las pitones birmanas, una especie invasora en Estados Unidos, las autoridades de Florida han comenzado a emplear como carnada a conejos robots que simulan el olor, el calor corporal y el movimiento de estos animales para capturar a las esquivas serpientes.

Bogotá.- La coalición política ‘La fuerza de las regiones’ inscribe los nombres de cuatro potenciales candidatos presidenciales (tres exgobernadores y un exalcalde) entre los cuales elegirá en noviembre próximo al nominado para disputar las elecciones de 2026.

Lima.- Al coronel policial peruano Harvey Colchado no le tiembla el pulso al señalar la corrupción en la Policía. Su incómoda voz para muchos ha provocado que haya pasado de protagonizar históricos operativos contra expresidentes, corrupción y terrorismo, a un retiro forzoso que intenta revertir en tribunales para poder seguir luchando contra el crimen.

