Mastantuono se pone el 10 de Messi

Guayaquil (Ecuador), 9 sep (EFE).- El delantero del Real Madrid Franco Mastantuono se enfundó este martes el dorsal 10 de la selección argentina que habitualmente luce Lionel Messi, ante la ausencia de la estrella de la Albiceleste en el encuentro ante Ecuador, correspondiente a la última jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.

A sus 18 años, Mastantuono asumió el peso de la responsabilidad de llevar en su camiseta el número 10 que han vestido las principales leyendas de la Albiceleste como Mario Alberto Kempes, Diego Armando Maradona y el propio Messi.

El argentino comenzó el partido en el banquillo y entró al campo del Estadio Monumental de Guayaquil al minuto 62 en sustitución de Leandro Paredes para ocupar la banda derecha, cuando el encuentro lo ganaba Ecuador ya por 1-0 y los dos equipos se encontraban con diez futbolistas por las expulsiones de Nicolás Otamendi y Moisés Caicedo.

Desde el flanco derecho, el jugador del Real Madrid llevó el peso ofensivo del equipo para intentar buscar el empate.

Messi fue el gran ausente de la Albiceleste en su visita a Ecuador, pues prefirió reservarse y no participar en este encuentro donde las dos selecciones ya están clasificadas para la próxima Copa del Mundo.

El astro argentino jugó su último partido de eliminatorias con la selección el pasado jueves en Buenos Aires ante Venezuela, donde anotó un doblete para contribuir a la goleada por 3-0 del equipo dirigido por Lionel Scaloni y refrendar la primera plaza de la clasificación. EFE

