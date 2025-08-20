The Swiss voice in the world since 1935

Mauritania detiene a 63 inmigrantes antes de que zarparan rumbo a las islas de España

Nuakchot, 20 ago (EFE).- Las autoridades mauritanas arrestaron en la noche del miércoles a 63 emigrantes irregulares en Nuakchot, mientras se preparaban para zarpar en una embarcación hacia las islas españolas de Canarias.

Según informó este miércoles la Gendarmería mauritana a través de su cuenta en Facebook, entre los inmigrantes había 52 de nacionalidad subsahariana, entre ellos tres niñas menores de edad, además de 11 personas de nacionalidad asiática.

En esta operación, los gendarmes desmantelaron también dos redes de tráfico de migrantes incluyendo a una persona de nacionalidad extranjera perseguida por las autoridades mauritanas e internacionales, explicó la misma fuente que no dio más detalles sobre la identidad de la persona.

La Gendarmería informó también de la confiscación de un lote de material utilizado en intentos de inmigración irregular por mar, incluyendo motores de cayucos, chalecos salvavidas y una cantidad de combustible y víveres.

Las autoridades mauritanas (Gendarmería, policía y guardacostas) intensificaron recientemente sus esfuerzos para frenar la inmigración irregular, en particular los intentos de alcanzar clandestinamente el archipiélago español de Canarias desde la costa atlántica del país.

El pasado 26 de julio, los guardacostas mauritanos rescataron a 75 emigrantes subsaharianos cuando viajaban en una piragua que partió días antes de la localidad guineana de Kamsar antes de sufrir una avería en el motor en alta mar. EFE

