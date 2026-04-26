Mauritania expresa su preocupación por los ataques en su vecina Mali y muestra solidaridad

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Nuakchot, 26 abr (EFE).- El Gobierno mauritano expresó este domingo su «viva preocupación» por los ataques de este sábado contra varias ciudades en Mali, con el que comparte su frontera más larga de 2.237 kilómetros, y que se saldaron con el asesinato del ministro maliense de Defensa, Sadio Camara.

En un comunicado difundido por la Agencia Mauritana de Información (AMI), Nuakchot brindó su «plena solidaridad con el Estado hermano de Mali en estas circunstancias delicadas».

Asimismo, reafirmó su «constante apego a la seguridad y la estabilidad regional», así como sus esfuerzos por la paz, y renovó su compromiso con las «relaciones de fraternidad y buena vecindad» con Mali, al que desea que supere esta situación en el «menor plazo posible».

El secesionista Frente de Liberación de Azawad (FLA), que reclama esa región del norte, y el Grupo yihadista de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM, filial de Al Qaeda en el Sahel) lanzaron el sábado una ofensiva coordinada en el norte del país que culminó con la toma de la estratégica ciudad de Kidal (norte).

El JNIM llevó a cabo, sin embargo, ataques unilaterales contra sedes civiles y cuarteles militares en Bamako, Kati y otras ciudades del centro, e intentó asaltar el aeropuerto internacional de la capital maliense.

Precisamente en Kati, a 15 kilómetros al norte de Bamako, fue asesinado el ministro de Defensa, el general Sadio Camara, en un ataque con explosivos cuyas circunstancias siguen sin aclararse, según fuentes militares y familiares consultadas por EFE.

El asesinato de Camara, de 47 años y en el cargo desde 2021, aún no ha sido confirmado oficialmente por el Gobierno maliense.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas malienses informó que «grupos armados terroristas» atacaron varias ciudades, pero el Ejército repelió la ofensiva, «neutralizó» a cientos de atacantes y aseguró que la situación «está totalmente bajo control».

Ademas, pidió calma a la población y decretó un toque de queda de tres días en el distrito de Bamako, con más puestos de control en la capital y su periferia.

Desde 2020, Mali está gobernado por una junta militar en un contexto de inestabilidad y violencia prolongada, impulsada por secesionistas del Azawad y grupos yihadistas vinculados a Al Qaeda y a Estado Islámico (EI). EFE

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