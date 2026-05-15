Mayoría de países europeos apoyan creación de tribunal contra la agresión rusa en Ucrania

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Moscú, 15 may (EFE).- La mayoría de los países europeos apoyaron este viernes la creación del Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania durante la reunión del comité de ministros del Consejo de Europa celebrada en Chisinau, capital de Moldavia.

El acuerdo de implementación fue respaldado por más de una treintena de los 46 miembros del Consejo, a los que se sumó también la Unión Europea, según anunció durante el plenario Mihai Popsoi, ministro de Exteriores moldavo.EFE

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