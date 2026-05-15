Mayoría de países europeos apoyan creación de tribunal contra la agresión rusa en Ucrania

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Moscú, 15 may (EFE).- Una mayoría de los países europeos apoyaron este viernes la creación del Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania durante la reunión anual del comité de ministros del Consejo de Europa (CE) celebrada en Chisinau, capital de Moldavia.

El ministro de Exteriores moldavo, Mihai Popsoi, anunció que 34 de los 46 miembros del Consejo, más la Unión Europea, expresaron su intención de sumarse al conocido como Acuerdo Parcial Ampliado que establecerá dicho tribunal.

Países como España, Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido suscribieron el acuerdo, al igual que otros Estados no europeos como Australia y Costa Rica, mientras Canadá también expreso su deseo de sumarse en breve al acuerdo.

«El Tribunal Especial significa justicia y esperanza. Ahora es necesario tomar medidas para corroborar ese compromiso político, garantizando el funcionamiento y la financiación del tribunal», dijo Alain Berset, secretario general del Consejo.

Añadió: «Se acerca con celeridad el momento en que Rusia deberá rendir cuentas por su agresión».

Mientras Popsoi llamó al resto de países a aprobar y ratificar el documento cuanto antes, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, calificó la jornada de hoy como «histórica» y lo comparó con la creación del tribunal de Núremberg.

«Este tribunal restituirá la justicia en las ruinas de la guerra (…) Los cimientos morales de Europa y del mundo sólo se restaurarán si el crimen de agresión contra Ucrania es castigado», proclamó tras recibir una copia de la resolución de manos de Berset entre los aplausos de los presentes.

Sibiga denunció que 24 civiles, incluido tres menores, murieron el jueves en Kiev, capital ucraniana, en el mayor ataque ruso con drones de toda la guerra.

El presidente ruso, Vladímir «Putin siempre quiso pasar a la historia. Pasará a la historia como un criminal. Y no sólo él», señaló y citó a varios altos cargos rusos y al presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, considerado un cómplice de la guerra por Kiev.

El Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania se ocupará de investigar, procesar y juzgar a los responsables de los crímenes contra ese país, llenando el hueco en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, que ordenó en 2023 el arresto de Putin por crímenes de guerra.EFE

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