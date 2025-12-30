MBS vs MBZ, los dos grandes rivales del golfo Pérsico enfrentados por el Yemen y Sudán

Isaac J. Martín

El Cairo, 30 dic (EFE).- El príncipe heredero y líder de facto de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán (MBS), y el presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed (MBZ), eran «hermanos» sobre el papel, hasta ahora. Su rivalidad alcanza hoy un nivel sin precedentes por el incremento de la tensión en el sur del Yemen, que puede provocar una fractura difícil de reparar.

Por primera vez, Arabia Saudí ha acusado directamente a Emiratos Árabes Unidos (EAU) de usar al grupo separatista Consejo de Transición Sureño (CTS), que lanzó este mes una ofensiva en el este del Yemen y que tiene como aspiración establecer un nuevo Yemen del Sur, para realizar operaciones militares, lo que Riad considera «una amenaza para la seguridad nacional».

Estos avances respaldados por Abu Dabi son unos «pasos peligrosos», por lo que Arabia Saudí «no dudará en tomar todas las medidas necesarias para confrontar cualquier amenaza», unas advertencias nunca vistas entre los dos países.

De hecho, Riad ha bombardeado esta madrugada a barcos en el puerto yemení de Mukalla por trasladar cargamento militar «sin autorización» desde EAU para los secesionistas, algo también insólito.

Una rivalidad que no es nueva

La rivalidad de los dos grandes líderes del golfo Pérsico no es nueva. Pese a que ambos encabezan la coalición militar contra los rebeldes chiíes hutíes del Yemen -que interviene en el país desde 2015- e impusieron un bloqueo contra Catar en 2017 por su supuesto apoyo a Irán -que terminó en 2021-, sus discrepancias comenzaron a notarse en 2022.

Los indicios del resquebrajamiento de esa otrora fantástica relación entre los dos países comenzaron a verse tras la decisión de MBZ de no asistir a la cumbre histórica china-árabe en 2022 en Riad, así como a la cumbre de la Liga Árabe, de 2023, de Yeda, pese a la importancia geopolítica de ese evento anual en el que se restableció la membresía de Siria en la entidad panárabe.

En aquel entonces, la cuestión que les separó era el aumento de producción de petróleo de la OPEP. Riad se oponía, por lo que MBZ amenazó incluso con retirarse de la organización al considerarlo «injusto». Pero finalmente se arregló.

El oro negro, de hecho, también había sido el motivo de la confrontación en la sombra de estos dos países por las disputas fronterizas, que supuestamente se resolvieron con el Tratado de Yeda, en 1974, ratificado por ambos décadas después.

Yemen, la primera arena

Yemen ha sido el primer escenario claro de competencia entre ambos países.

EAU respalda a los separatistas del Consejo de Transición Sureño (CTS), para proteger sus propios intereses en el país, como el dominio de la estratégica isla de Socotra, en el océano Índico, frente al cuerno de África y puerta de acceso al mar Rojo.

Con la salida de Abdo Rabu Mansur Hadi en 2022 como presidente del Yemen, se estableció un Consejo de Liderazgo Presidencial como órgano ejecutivo de un país totalmente fragmentado, sobre todo tras la captura de los hutíes de amplias zonas del país, incluida la capital Saná.

En ese consejo, Emiratos tomó una gran parte del pastel al colocar a Aidarous al Zubaidi -líder del CTS- como el vicepresidente, justo el que encabeza actualmente esta suerte de rebelión secesionista contra el Gobierno yemení reconocido por la ONU.

Estos movimientos tras la salida de Hadi se hicieron supuestamente para unificar posiciones en su lucha común – acabar con los hutíes apoyados por Irán – pero estos han fracasado completamente.

Jartum, un tira y afloja en la guerra sudanesa

Otro escenario de rivalidad es la guerra sudanesa, iniciada en abril de 2023, entre el Ejército regular -al que apoya Riad- y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), los paramilitares liderados por Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedti, respaldados por EAU.

Abu Dabi -que acoge a líderes paramilitares- ha negado su apoyo, pero hay evidencias, que la ONU considera creíbles, de la transferencia de armas al grupo por parte de EAU, sobre todo a través del este de Libia y Chad.

Y en el poder blando del show

Pero la rivalidad no se mide sólo entre armas y oro negro, sino también entre luces y «brillibrilli». Emiratos ha convertido Dubái en un polo de atracción global, entre élites deportivas y culturales, además de «influencers».

Aunque entro tarde en esa lucha por el poder blando, Riad quiere lo mismo después de haber salido del hermetismo turístico a partir de 2017.

Cada uno de ellos busca consolidar su superioridad regional en un complejo tablero de luchas de poder que desde hoy ha abierto una oscura e inusitada grieta entre los dos vecinos.EFE

