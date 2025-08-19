Media Luna: «En Gaza han sido asesinados más cooperantes que en cualquier otra guerra»

2 minutos

Jerusalén, 19 ago (EFE).- En los más de 22 meses de ofensiva israelí en Gaza han sido asesinados más cooperantes que en cualquier conflicto previo, denunció este martes la Media Luna Roja Palestina (PRCS, en inglés) coincidiendo Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.

«Palestinos en misiones humanitarias y trabajadores humanitarios han sido blanco de ataques deliberados en Palestina. Cooperantes palestinos han sido asesinados más que en cualquier otra guerra», dijo en un video mensaje el presidente de esta organización, Younis Alkhatib.

«Ningún Estado debe gozar de impunidad, ningún Estado debe estar por encima de la ley. La comunidad internacional tiene la obligación de proteger a los trabajadores humanitarios y de poner fin a la impunidad», añadió.

Una cifra récord de 383 trabajadores humanitarios fueron asesinados en todo el mundo en 2024, casi la mitad de ellos (181) en Gaza, detalló hoy la Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU.

«Los ataques a esta escala, con cero rendición de cuentas, son una vergonzosa muestra de la inacción y la apatía internacionales», señaló el coordinador humanitario de la ONU, Tom Fletcher.

En uno de los ataques más flagrantes contra personal civil, ocho paramédicos de la Media Luna, seis rescatistas de la Defensa Civil y un trabajador de la ONU fueron asesinados por tropas israelíes el pasado 23 de marzo cuando se dirigían a una misión de rescate en Rafah, sur de Gaza.

Según la Defensa Civil, días después cuando se hallaron los cadáveres, algunos de los rescatistas fueron encontrados con heridas de bala en la cabeza y el pecho. Los cuerpos, y los vehículos convertidos en chatarra, habían sido cubiertos con tierra por el propio Ejército.

El Ejército israelí reconoció en un comunicado haber «abierto fuego contra vehículos sospechosos», los cuales «tras una investigación inicial» se determinó que algunos eran ambulancias y camiones de bomberos. EFE

