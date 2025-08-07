Mediadores intentan que Israel vuelva a negociaciones, pero sin éxito, dice fuente egipcia

El Cairo, 7 ago (EFE).- Los mediadores Egipto y Catar están intentando que Israel vuelva a la mesa de las negociaciones indirectas con el grupo palestino Hamás para alcanzar una tregua en la Franja de Gaza, después de que fracasaran las conversaciones hace un mes, aunque hasta el momento sin éxito, informó este jueves a EFE una fuente de seguridad egipcia.

«Ahora estamos intentando que Israel vuelva a la mesa de negociaciones, pero sin éxito», señaló la fuente cercana a la delegación negociadora, que pidió el anonimato por la sensibilidad de este tema.

Aseguró que las negociaciones «no fracasaron debido a brechas fundamentales», y aseveró que es «posible reanudarlas y avanzar, pero hasta el momento no ha habido respuesta de Tel Aviv».

Acusó a Israel de «sabotear» el acuerdo «cuando estaba a punto de firmarse» y que «Hamás no había planteado exigencias imposibles», ya que los desacuerdos «no eran suficientes para justificar el fracaso de las negociaciones», sentenció sobre las semanas de conversaciones indirectas entre los mediadores y las dos delegaciones en Doha.

Sin embargo, Israel retiró su delegación negociadora de la capital catarí al asegurar que los islamistas no tenían voluntad de negociar, algo que Estados Unidos -también mediador en las conversaciones- replicó.

Según la prensa israelí, Hamás endureció sus demandas durante los últimos días de las negociaciones, pidiendo un número de prisioneros palestinos a liberar a cambio de los rehenes en Gaza superior a lo esperado.

La tregua que se planteaba, propuesta del enviado de Estados Unidos en Oriente Medio, Steve Witkoff, incluía una tregua de 60 días en la que el grupo palestino debía liberar a 10 rehenes en Gaza vivos y unos 18 fallecidos, y durante la cual las partes tendrían que negociar el final definitivo de la ofensiva israelí sobre el enclave.

Israel, por su parte, exige cumplir sus objetivos de guerra en Gaza para concluir su ofensiva sobre el enclave, que se ha cobrado la vida de más de 60.000 personas.

Entre esos objetivos se encuentra destruir las capacidades de gobierno y combate de Hamás, una línea roja sin la que se niega a concluir la ofensiva contra el enclave.EFE

