Medio maratón de Lima, el más antiguo del mundo, rompe récord y reúne a 20.000 corredores

Lima, 25 ago (EFE).- El medio maratón de Lima, el más antiguo del mundo según World Athletics (actual nombre de la Federación Internacional de Atletismo), reunió a más de 20.000 corredores y batió así su récord de participación, anunció este lunes la organización.

El centro de la capital peruana acogió el domingo desde las 6:00 hora local (11:00 GMT) la 116 edición del medio maratón de Lima, en el que miles de participantes recorrieron las distancias de 10 y 21 kilómetros.

En los 21 kilómetros, el campeón absoluto fue el peruano Ulises Jhamer Martin Ambrocio, que registró un tiempo 1 hora, 3 minutos y 20 segundos, y en la categoría femenina ganó Saida Irma Meneses Marín, con una marca de 1:10.59.

En los 10 kilómetros, el peruano Luis Alfredo Chávez Yanqque ganó con un tiempo de 29 minutos 53 segundos, y en la categoría femenina la victoria fue para Meliza Estefany Casaico Paucar, quien completó el recorrido en 34.10.

En la pasada edición, World Athletics reconoció el medio maratón de Lima como el más antiguo del mundo, gracias a un trabajo de investigación de Perú Runners, que pudo certificar que esta prueba surgió en la capital peruana en 1909 y desde entonces se ha celebrado de manera consecutiva.

Para lograr esta certificación, el colectivo Perú Runners hizo un trabajo de documentación en los archivos de la Biblioteca Nacional para verificar que cada año desde hace 115 hubiera registros de noticias o fotografías de la competición.

Además, es la quinta carrera más antigua a nivel internacional sin contar la distancia. EFE

