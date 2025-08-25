The Swiss voice in the world since 1935

Medio maratón de Lima, el más antiguo del mundo, rompe récord y reúne a 20.000 corredores

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Lima, 25 ago (EFE).- El medio maratón de Lima, el más antiguo del mundo según World Athletics (actual nombre de la Federación Internacional de Atletismo), reunió a más de 20.000 corredores y batió así su récord de participación, anunció este lunes la organización.

El centro de la capital peruana acogió el domingo desde las 6:00 hora local (11:00 GMT) la 116 edición del medio maratón de Lima, en el que miles de participantes recorrieron las distancias de 10 y 21 kilómetros.

En los 21 kilómetros, el campeón absoluto fue el peruano Ulises Jhamer Martin Ambrocio, que registró un tiempo 1 hora, 3 minutos y 20 segundos, y en la categoría femenina ganó Saida Irma Meneses Marín, con una marca de 1:10.59.

En los 10 kilómetros, el peruano Luis Alfredo Chávez Yanqque ganó con un tiempo de 29 minutos 53 segundos, y en la categoría femenina la victoria fue para Meliza Estefany Casaico Paucar, quien completó el recorrido en 34.10.

En la pasada edición, World Athletics reconoció el medio maratón de Lima como el más antiguo del mundo, gracias a un trabajo de investigación de Perú Runners, que pudo certificar que esta prueba surgió en la capital peruana en 1909 y desde entonces se ha celebrado de manera consecutiva.

Para lograr esta certificación, el colectivo Perú Runners hizo un trabajo de documentación en los archivos de la Biblioteca Nacional para verificar que cada año desde hace 115 hubiera registros de noticias o fotografías de la competición.

Además, es la quinta carrera más antigua a nivel internacional sin contar la distancia. EFE

pbc/fgg/gbf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
32 Me gusta
18 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR