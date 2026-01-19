Medios italianos destacan que no se conocen las causas del accidente ferroviario en Adamuz

Roma, 19 ene (EFE).- Los medios italianos abren la sección internacional con la noticia del accidente ferroviario de anoche en Adamuz, en Córdoba, en el sur de España, que ha causado al menos 39 muertos y decenas de heridos graves, destacan que se desconozcan las causas y que el ministerio está informándose sobre si hay italianos afectados.

El diario ‘La Repubblica’ recoge las palabras del ministro de Transportes español, Óscar Puente, que declaró que se desconoce la causa del descarrilamiento del Iryo y que resulta «extraño» que se produjera este accidente.

«España: Dos trenes descarrilaron en Andalucía, dejando al menos 39 muertos. El ministro expresó su preocupación: «Es una línea recta. ¿Cómo pudo pasar esto?», titula por su parte el diario ‘Corriere della Sera’.

«Se desconocen actualmente los motivos del descarrilamiento del tren operado por la empresa privada Iryo, propiedad de Trenitalia a través de su holding internacional, que transportaba al menos trescientos pasajeros y viajaba de Málaga a la Puerta de Atocha en Madrid», escribe el diario milanes.

El diario cita las palabras del ministro de Transportes español, Óscar Puente, sobre que el accidente fue «extremadamente extraño», ya que ocurrió «en un tramo recto, en una línea recientemente renovada» e involucró a un tren Iryo «prácticamente nuevo».

Los diarios explican que el ministerio de Exteriores italianos está informándose sobre si hay italianos afectados, aporta el periódico ‘La Stampa’.

«El accidente de tren en España es «extraño y difícil de explicar». Treinta y nueve muertos y 75 heridos», titula el diario ‘Open online’.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó a pocas horas del incidente su cercanía a España. «Con gran tristeza me enteré del accidente ferroviario en Andalucía, donde descarrilaron dos trenes de alta velocidad. Italia es cercana el dolor de España por esta tragedia. Nuestros pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias».

«Estoy cerca de las familias de las víctimas y rezo por la salud de los heridos», escribió por su parte también el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani.

Mientras que el ministro de Transportes italiano, Matteo Salvini, afirmó que sigue de cerca lo que está sucediendo en España y se dijo «profundamente conmocionado y entristecido» y expresó su solidaridad con el gobierno y el pueblo español. EFE

