Melania Trump pide al canal ABC medidas contra Jimmy Kimmel por su «retórica de odio»

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Nueva York, 27 abr (EFE).- La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, pidió este lunes a la cadena ABC que tome medidas tras los comentarios realizados por el presentador Jimmy Kimmel en su último monólogo del pasado jueves, en el que hizo referencia a la cena de corresponsales de la Casa Blanca y que ella considera «retórica de odio y violencia».

En un mensaje en X, la primera dama señaló que la cadena debería intervenir ante este tipo de contenidos.

El presentador hizo una parodia en su programa ‘Jimmy Kimmel Live’ sobre la cena de los periodistas que cubren la Casa Blanca, dos días antes del evento, como si fuera él el comediante elegido para entretener a los invitados, entre los que estaban por primera vez el presidente Donald Trump, Melania y altos funcionarios de su gabinete.

El mandatario, la primera dama y los funcionarios tuvieron que ser evacuados el sábado por la noche después de que un hombre armado lograra cruzar la barrera de seguridad del hotel donde se celebraba el evento en Washington y comenzara a disparar hacia la puerta donde tenía lugar la cena.

Entre los chistes, Kimmel aludió a la primera dama con una comparación irónica y realizó bromas sobre el presidente en relación con una imagen generada por inteligencia artificial que este había compartido en redes sociales y que posteriormente eliminó tras recibir críticas.

En su mensaje, Melania Trump afirmó que el contenido del programa «no es comedia» y acusó al humorista de contribuir a «profundizar la división política en Estados Unidos».

También sostuvo que figuras como Kimmel «no deberían tener acceso a los hogares estadounidenses cada noche para difundir mensajes de odio».

La primera dama instó a la dirección de ABC a «tomar una postura» y cuestionó cuánto tiempo más la cadena permitiría el comportamiento del presentador.

«Su monólogo sobre mi familia no es comedia; sus palabras son corrosivas y ahondan la enfermedad política que impera en Estados Unidos», indicó Melania Trump.

La primera dama tildó a Kimmel de «cobarde» que «se esconde tras ABC porque sabe que la cadena seguirá protegiéndolo».

«¿Cuántas veces más permitirá la dirección de ABC el comportamiento atroz de Kimmel a costa de nuestra comunidad?», insistió.

El año pasado, la cadena suspendió el programa de Kimmel tras comentarios que hizo sobre Charlie Kirk, el activista conservador asesinado a tiros el pasado 10 de septiembre en un acto en una universidad de Utah. EFE

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