Meloni afirma que se abre una «ventana» para la paz en Ucrania tras la cumbre de Alaska
Roma, 16 ago (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó este sábado que «por fin se abre una ventana para debatir sobre la paz en Ucrania», en su primera reacción a la reunión mantenida el viernes en Alaska entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin.
«Por fin se abre una ventana para debatir sobre la paz en Ucrania. Italia está haciendo su parte junto con sus aliados occidentales», escribió en su cuenta de X.
Este sábado, varios líderes europeos, junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, publicaron una declaración conjunta tras la reunión en Alaska, en la que aseguraron estar “dispuestos a colaborar” en una cumbre trilateral con Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
Entre los firmantes figuran Meloni, el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el primer ministro polaco, Donald Tusk.EFE
csv/amg