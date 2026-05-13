Meloni anuncia una ley antes de verano para recuperar la energía nuclear en Italia

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Roma, 13 may (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, anunció este miércoles en el Senado que el Gobierno aprobará, antes de que finalice el verano, una «ley de habilitación» para completar el marco jurídico necesario que permita la recuperar la energía nuclear en el país.

«Antes del verano se aprobará la ley de habilitación, se adoptarán los decretos de aplicación y se completará el marco jurídico necesario para la reanudación de la producción nuclear en Italia», afirmó Meloni al inicio de una intervención parlamentaria.

Italia no produce energía nuclear desde 1987, cuando un referéndum celebrado tras el desastre de Chernóbil prohibió este tipo de energía y llevó al cierre de las centrales existentes.

Desde entonces, el país no dispone de legislación sobre su funcionamiento, ni tampoco normativa de seguridad. Un segundo intento de reintroducción fue rechazado en las urnas en 2011.

En los últimos años, el Ejecutivo de Meloni ha impulsado el regreso de la energía nuclear como parte de su estrategia para reforzar la seguridad energética, reducir costes y avanzar en la descarbonización.

El Gobierno italiano busca además reducir su dependencia energética exterior, especialmente tras la invasión rusa de Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia, que obligaron a Roma a diversificar el suministro de gas mediante acuerdos con países como Argelia y Azerbaiyán, así como con estados del Golfo.

Para ello, la nueva legislación deberá regular todo el ciclo de vida de las instalaciones, desde su diseño hasta el desmantelamiento y la gestión de residuos, con el objetivo de lograr seguridad e independencia energética y contener los costes. EFE

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