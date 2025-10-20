Meloni celebra que su Gobierno es el tercero más longevo de la historia republicana



Roma, 20 oct (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, celebró que su Gobierno se convierte este lunes en el tercero más longevo de la historia republicana del país y agradeció «el apoyo y la confianza», en un mensaje en sus redes sociales.

«Hoy, el Gobierno que tengo el honor de dirigir se convierte en el tercero más longevo de la historia republicana. Quiero darles las gracias: su apoyo y su confianza son el motor de nuestra acción diaria», escribió la mandataria ultraderechista.

Y añadió: «Seguiremos trabajando con seriedad, determinación y sentido de la responsabilidad para estar a la altura del mandato que nos han confiado».

El Gobierno de Meloni formado por una coalición de su partido, Hermanos de Italia, la Liga, Forza Italia, y Nosotros moderados cumplió este lunes 1.094 días, superando así al ejecutivo de Bettino Craxi (1983-1987).

Mientras que los gobiernos más longevos hasta ahora son el segundo de Silvio Berlusconi, que duró toda la legislatura de 5 años (1.412 días), seguido por el cuarto ejecutivo que lideró el empresario con 1.287 días.

Después de décadas caracterizadas por gobiernos cortos e inestables, que no duraban más de 500 días de media, desde los años 2000 la duración promedio ha aumentado de forma sostenida, superando en varios casos los mil días de mandato efectivo.

El Gobierno de Meloni es el sexagésimo octavo ejecutivo de la República Italiana (desde 1946) y comenzó el 22 de octubre de 2022.

El Gobierno cuenta con mayoría en el Parlamento y no existen problemas entre los socios que hagan prever crisis internas. Si las elecciones se celebraran hoy, la coalición obtendría el 47 % de los votos, cuatro puntos más que hace tres años, según explica el sitio especializado ‘pagellapolitica.it’ que cita encuestas del pasado mes de agosto. EFE

