Meloni y Erdogan reafirman su compromiso con la OTAN antes de la cumbre de Ankara

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Roma, 3 jul (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, mantuvieron este viernes una conversación telefónica en la que reafirmaron su compromiso para el desarrollo de la relación transatlántica, en vísperas de la cumbre de la OTAN de la próxima semana en Ankara.

Ambos líderes destacaron la importancia de la defensa común dentro de la Alianza ‘Flanco Sur’, según informó la oficina de prensa del Ejecutivo italiano.

Durante la llamada, Meloni y Erdogan abordaron también la situación en Libia y la cooperación para combatir los movimientos migratorios irregulares y el tráfico de seres humanos en la zona.

Finalmente, la jefa del Gobierno italiano y el mandatario turco ratificaron su «compromiso personal» para fortalecer las relaciones entre Roma y Ankara a todos los niveles, emplazándose a un próximo encuentro presencial la semana que viene en la capital turca.

La cumbre de la OTAN, que se celebrará los martes y miércoles, estará centrada en el seguimiento de los compromisos de aumento del gasto en defensa por parte sus miembros y aliados, el impulso de la industria militar y el apoyo a Ucrania. EFE

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