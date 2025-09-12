Mercado negro del tabaco provoca pérdidas fiscales millonarias en México, señala estudio

The Swiss voice in the world since 1935

Ciudad de México, 12 sep (EFE).- El mercado negro del tabaco en México genera pérdidas fiscales por más de 13.000 millones de pesos (unos 650 millones de dólares), ya que los cigarrillos ilegales evaden el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y las licencias de sanidad exigidas por la autoridad, reveló un estudio del Colegio de México (Colmex).

El informe Cigarros Ilegales y Crimen Organizado (Colmex, 2025) señala que uno de cada cinco cigarrillos que se consumen en el país es ilegal, lo que coloca a México entre las naciones más afectadas del mundo por este fenómeno.

“Los altos costos del IEPS para las empresas legales hacen que la venta ilegal resulte más atractiva”, indica el estudio, de la universidad pública mexicana dedicada a la investigación y la divulgación en las áreas de ciencias sociales y humanidades, y subraya que los precios bajos y la falta de controles convierten al contrabando en un negocio altamente rentable.

De acuerdo con cifras citadas del Instituto Nacional de Salud Pública (2024), el 18,2 % de los cigarrillos consumidos en el país provienen del comercio ilícito.

Lo anterior, sostiene el informe del Colmex, no solo “erosiona la base fiscal, distorsiona la competencia y fortalece a las redes de la delincuencia organizada”.

Según indica este documento, los grupos del crimen organizado han encontrado en el tabaco ilegal una fuente creciente y rentable de financiamiento, cuyos recursos se destinan a ampliar operaciones y sostener actividades de alto impacto como el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero.

El estudio destaca que el contrabando desde Asia y la producción local son los dos principales canales que alimentan este mercado y apunta que los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación controlan buena parte de estas operaciones, lo que representa una amenaza no solo para la seguridad pública, sino también para la legalidad económica del país.

“El problema ha sido reconocido incluso por el Gobierno de Estados Unidos en sus reportes de seguridad nacional”, sostiene el reporte.

En paralelo, el Gobierno mexicano propuso en el Paquete Económico 2026 elevar de 160 % a 200 % la tasa del IEPS para cigarrillos, además de aumentar en 80 % la cuota específica.

Para los expertos esta medida podría encarecer aún más el producto legal, ampliando el espacio para el mercado ilícito.

Tan solo este viernes, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Campeche, sur de México, incineró 5,9 millones de cigarrillos, así como 246,6 gramos de marihuana y 108 objetos del delito asegurados y que corresponden a 13 carpetas de investigación. EFE

