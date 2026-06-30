Mercosur da un fuerte respaldo al gobierno de Paz en Bolivia

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Los cancilleres del Mercosur lanzaron este lunes un fuerte mensaje de respaldo al gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia, tras semanas de bloqueos de rutas y pedidos de renuncia, antes de una cumbre de presidentes del bloque en Asunción.

Varias ciudades de Bolivia sufrieron en las últimas siete semanas escasez de alimentos, combustibles y medicamentos por bloqueos de rutas contra el gobierno del presidente de centroderecha Rodrigo Paz, cuya renuncia han pedido sindicatos, indígenas y cocaleros en medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

El canciller de Paraguay, país anfitrión de la cumbre del Mercosur y que ostenta la presidencia pro tempore del grupo, Rubén Ramírez, abrió este lunes la reunión de ministros de Exteriores que precede a la 68a cumbre presidencial del martes con un fuerte respaldo a Paz.

«El sistemático bloqueo de rutas y la continua violencia en las calles afectando gravemente la vida cotidiana de la población y pretendiendo subvertir el orden constitucional de la República de Bolivia, son inaceptables», dijo.

«No debemos olvidar jamás que la estabilidad democrática y el orden constitucional de cada uno de nuestros países constituye un interés común y un principio rector del Mercosur», añadió Ramírez en la apertura de la Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común.

Los presidentes del Mercosur se reunirán el martes para comenzar las negociaciones de un acuerdo de asociación económica con Japón.

El inicio de las negociaciones sobre este acuerdo -similar a un TLC- tendrá lugar luego de dos reuniones en enero y marzo de este año, en las que la nación asiática y los países miembro de Mercosur -Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia- «intercambiaron información sobre áreas de interés y sensibilidades mutuas», según un comunicado del bloque.

El canciller paraguayo había confirmado la semana pasada que siete jefes de Estado de la región asistirían a la cita del martes, incluido el brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, aunque la presencia del argentino Javier Milei estaba en duda debido a la convulsión política en Argentina tras la renuncia el domingo de su jefe de Gabinete.

También se espera la asistencia de José Antonio Kast de Chile y Daniel Noboa de Ecuador a la cumbre que se desarrolla en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en las afueras de la capital paraguaya.

Durante la presidencia pro tempore semestral de Paraguay, el bloque logró concretar la firma de un histórico acuerdo con la Unión Europea, un hito tras más de 25 años de negociaciones.

Uruguay asumirá la presidencia rotativa el martes.

En su mensaje de poco más de 20 minutos, el canciller paraguayo reclamó una distribución equitativa de los beneficios que se deriven de este trato firmado en enero y cuya ratificación por parte de la UE sigue pendiente.

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