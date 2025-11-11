Merz, el primer político alemán que celebra su 70º cumpleaños como canciller

Salvador Martínez Mas

Berlín 11 nov (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, festeja este martes su 70º cumpleaños, lo que le convierte en el primer jefe de Gobierno en seis décadas que lidera el Ejecutivo del país como septuagenario, aunque la celebración se ve ensombrecida por enfrentamientos con sus socios de coalición y su impopularidad.

«No me gusta hacer mucho alboroto por mi cumpleaños. Una gran ventaja de la edad es que uno se vuelve más tranquilo y aprende a separar lo esencial de lo superfluo», dijo Merz, padre de tres hijos y abuelo de siete nietos, en unas declaraciones facilitadas a EFE por su oficina.

«Estoy agradecido por estar en forma y gozar de buena salud y por poder concentrarme plenamente en mi labor como canciller federal», agregó Merz, que, como «persona muy familiar» que dice ser, se alegraba por estar con los suyos en su 70ª cumpleaños, aunque antes pudo soplar las velas de una tarta en la Cancillería.

Merz tenía este martes «un día de trabajo normal», según su portavoz, Stefan Kornelius, con varias reuniones, incluida una con el grupo parlamentario de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), donde le regalaron un ramo de flores y tres corbatas nuevas.

El canciller más veterano del siglo

Merz se convirtió en jefe del Gobierno alemán en mayo pasado, como el político más veterano que ha tomado las riendas de Alemania desde Konrad Adenauer, quien gobernó entre 1949 y 1963.

A su llegada en 1949 a la Cancillería Federal de la entonces Alemania Occidental, Adenauer, nacido en 1876, tenía 73 años.

A diferencia de éste, que gobernó tras 1953 con apoyo masivo en las urnas -llegó al 50,2 % en las elecciones de 1965-, Merz entró al edificio desde el que se gobierna Alemania tras unos comicios en los que tuvo que formar una gran coalición con el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), la otra gran formación histórica del país.

Enfrentamientos en la coalición

Pero es precisamente en el plano político interno en el que el cumpleañero no tiene demasiado que celebrar.

Tras medio año al frente del Gobierno debe calmar prácticamente a diario tensiones entre los conservadores y sus socios de la coalición, enfrentados actualmente en asuntos importantes como la jubilación y las prestaciones sociales, las vías para conseguir un aumento del número de soldados en las Fuerzas Armadas o la reforma de la ayuda básica de subsistencia.

Insatisfacción y AfD

A esto se suma el estancamiento económico tras dos años de recesión del que Merz se ha propuesto sacar al país, muy dependiente de las exportaciones y de una industria fuerte.

Pese a haber anunciado un «otoño de reformas», los ciudadanos alemanes no perciben aún los cambios que quiere impulsar el canciller para mejorar el bolsillo de los germanos.

Merz, que no ha sido ni antes ni después de las elecciones generales de febrero pasado el político más popular, ve actualmente cómo su imagen se va deteriorando tras solo seis meses al frente del Gobierno germano.

En el último sondeo publicado por el dominical del diario ‘Bild’ y elaborado por el instituto Insa, solo el 27 % de los encuestados se mostraban satisfechos con el trabajo del canciller.

El 64 % se declaraba insatisfecho, dos puntos porcentuales más que a finales de octubre.

Todo ello cuando la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), principal partido de la oposición, pisa en algunas encuestas los talones de los conservadores de Merz y en otras incluso superan a la CDU. EFE

