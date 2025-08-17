The Swiss voice in the world since 1935

Merz acompañara a Zelenski y a Von der Leyen a Washington

Berlín, 17 ago (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, acompañara mañana al presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, en su viaje a Washington, al igual que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó este domingo el Gobierno alemán.

El viaje se produce tres días después del encuentro en Alaska entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin.

El propósito del viaje es informarse en detalle del resultado de las conversaciones entre Trump y Putin. Lo que se conoce hasta ahora ha despertado escepticismo en Ucrania y en varias capitales europeas.

Ante todo, la negativa de Putin a aceptar un alto el fuego antes de iniciar conversaciones de paz despierta desconfianza.

No obstante, Merz está entre los que han tenido una reacción más positiva ante la reunión de Alaska y ha dicho que un acuerdo de paz rápido puede ser mejor que un alto el fuego.EFE

