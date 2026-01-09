Merz celebra el respaldo a la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur

3 minutos

Berlín, 9 ene (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, celebró este viernes el «hito» que supone el acuerdo para la firma del tratado de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur alcanzado en Bruselas, que según dijo constituye una señal importante de la soberanía estratégica y de la capacidad de actuación de Europa.

«Con el tratado reforzamos nuestra economía y las relaciones comerciales con nuestros socios en Sudamérica; eso es bueno para Alemania y para Europa», declaró, de acuerdo con un breve comunicado de la cancillería.

«Sin embargo, 25 años de negociaciones fueron demasiado. Ahora se trata de concluir rápidamente los próximos acuerdos de libre comercio», puntualizó, en referencia a la duración de las conversaciones.

También la Cámara Alemana de la Industria y el Comercio (DIHK) se congratuló del acuerdo, en particular en un momento en el que la economía alemana necesita urgentemente abrir nuevos mercados y encontrar nuevos socios estratégicos a largo plazo.

«El tratado abre nuevas perspectivas de ventas para la industria, para los proveedores de servicios colindantes y para el comercio. Además asegura las cadenas de suministro para el abastecimiento energético y el acceso a materias primas», valoró la DIHK.

Asimismo la Asociación Federal de la Industria Alemania (BDI) destacó que el acuerdo con el Mercosur trae consigo beneficios concretos, como la desaparición de restricciones comerciales, con el ahorro de aproximadamente 4.000 millones de euros anuales en aranceles, y el acceso a un mercado con 750 millones de consumidores, a energías renovables y a materias primas como el cobre y el litio.

«Europa sigue bajo presión, porque EE. UU. y China siguen ampliado sistemáticamente sus esferas de influencia. Por ello (el acuerdo con el) Mercosur solo debe ser el principio», matizó la BDI.

Por el contrario, organizaciones de la sociedad civil como la Red Comercio Mundial Justo criticaron la situación sin precedentes de que el polémico acuerdo fuera aprobado sin el consenso de grandes países como Francia y Polonia y despreciando las preocupaciones de agricultores y consumidores.

El coordinador de la red, Ludwig Essig, denunció que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE han preferido con ello «priorizar los intereses de las grandes empresas, incluso cuando ponen en peligro las bases de la subsistencia de trabajadores y empresas agrícolas a ambos lados del Atlántico».

Los países de la UE respaldaron mayoritariamente este viernes, de forma provisional, la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur, a la espera de que el Consejo de la Unión cierre formalmente el procedimiento a las 17.00 horas (16.00 GMT), según indicaron diversas fuentes diplomáticas.

Si esto ocurre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, tendrá el mandato para firmar el acuerdo en nombre de la UE -algo que podría hacer en Paraguay el lunes o martes de la semana que viene, según fuentes comunitarias- y el Parlamento Europeo deberá dar su consentimiento. EFE

cph/egw/cg