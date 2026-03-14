Merz dice sobre Habermas que Alemania y Europa pierden a uno de sus pensadores clave

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Berlín, 14 mar (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, lamentó este sábado que Alemania y Europea perdieran a uno de sus pensadores más importantes con la muerte de Jürgen Habermas, del que dijo que su voz se echará en falta.

«Alemania y Europa han perdido a uno de los más importantes pensadores de nuestro tiempo. Jürgen Habermas ha acompañado los acontecimientos políticos y sociales con visión de futuro y grandeza histórica», señaló en un comunicado.

«Su agudeza analítica ha marcado el discurso democrático mucho más allá de las fronteras de nuestro país y ha actuado como un faro en un mar embravecido», abundó el jefe del Gobierno alemán sobre el filósofo y sociólogo fallecido este sábado.

Merz alabó que el trabajo de Habermas ha influenciado durante «generaciones a investigadores y pensadores» y dijo que su país le echará de menos por su «insustituible» e «incisivo» carácter intelectual.

«Su palabra era a la vez un referente y un desafío. Echaremos de menos su voz», concluyó Merz.

El filósofo alemán falleció este sábado a los 96 años en su casa de Starnberg, en el sur de Alemania. EFE

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